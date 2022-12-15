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    Bağımsız ruhlu, şiir akımlarına katılmayan şair: Behçet Necatigil

    Türk şiirinin usta isimlerinden olan Behçet Necatigil, 43 yıl önce hayatını kaybetti. Necatigil, edebi hayatı boyunca hiçbir şiir akımına dahil olmadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 13:53
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    Bağımsız ruhlu, şiir akımlarına katılmayan şair: Behçet Necatigil

    Türk şiirnin ve edebiyatının önd egelen şairlerinden olan Behçet Necatigil, 43 yıl önce hayatını kaybetti. Usta şairi saygı ve sevgiyle anıyoruz..

    Behçet Necatigil, 1916’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1940-1972 yılları arasında öğretmenlik yaptı.

    Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en seçkin şairlerinden biri olan Necatigil, Almanca’dan çeviriler yaptı; sekizi Knut Hamsun’dan olmak üzere otuza yakın kitap çevirdi. 1979’da İstanbul’da öldü. Ailesi tarafından konan Necatigil Şiir Ödülü, 1980’den bu yana kesintisiz olarak veriliyor.

    Bağımsız ruhlu, şiir akımlarına katılmayan şair: Behçet Necatigil #1

    "Dünyası olan bir şair"

    Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nde kendisi için şunları yazmıştı: "Şiirde kırk yılını, doğumundan ölümüne, orta halli bir vatandaşın; birey olarak başından geçecek durumları hatırlatmaya; ev-aile-yakın çevre üçgeninde, gerçek ve hayal yaşantılarını iletmeye, duyurmaya harcadı. Arada biçim yenileştirmelerinden ötürü yadırgandığı da oldu, ama genellikle, eleştirmenler onun için, tutarlı ve özel bir dünyası olan bir şair dediler."

    Pek çok alanda eserler verdi

    Behçet Necatigil, modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış; bağımsız bir şair ve fikir adamıdır. Şiir dışında, tiyatrodan mitolojiye, sözlük biliminden roman çevirilerine ve radyo oyunlarına kadar kadar birçok edebiyat alanında eser verdi.

    "Sevgilerde"

    Behçet Necatigil, şiirlerinin içinden kendi seçtiklerini Sevgilerde adıyla bu kitabında toplamıştı. Dolayısıyla elinizdeki kitap, büyük şairimizin şiir serüveninin bir aynasıdır.

    Bağımsız ruhlu, şiir akımlarına katılmayan şair: Behçet Necatigil #2

    Öğretmen kimliği

    Türkiye’de radyofonik oyunun bir edebiyat dalı olarak benimsenmesinde oyunları, çevirileri ve uyarlamalarıyla büyük emek vermiştir. Edebiyatçılığının yanında öğretmen kimliği ile tanınır.

    Necatigil öldü

    Kanser teşhisiyle kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesinde 13 Aralık 1979 tarihinde hayatını kaybetti.


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