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    Bakan Mustafa Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görme engelliler için Rasim Özdenören’in İmkânsız Öyküler adlı kitabını seslendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 09:12
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    Bakan Mustafa Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  görme engellilerin kitaplara erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen "Senin Sesin, Benim Kitabım" projesine destek verdi.

    Görme engelliler için Rasim Özdenören’in “İmkânsız Öyküler” adlı kitabını seslendiren Bakan Varank, "Bu proje ile güzel bir sosyal soayal işe imza atılmış. Son derece anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duydum" dedi.

    Bakan Mustafa Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi #1

    Gönüllü oldu

    Bakan Varank, proje kapsamında kitap okuyan 383’üncü gönüllü oldu.

    “Senin Sesin, Benim Kitabım” projesinde bugüne kadar 116 kitap seslendirildi. Seslendirilen kitaplar, web sitesi üzerinden görme engelli okuyucuların kullanımına sunuluyor. Proje ile çok sayıda kitabın gönüllü okuyucuların sesinde hayat bulması bekleniyor.


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