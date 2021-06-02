Balıkçı ve Oğlu romanıyla gerçeğe dönüşen gençlik hayali

Zülfü Livaneli’nin sıradan bir Egeli aile ile göçmenlerin yollarının kesiştiği dokunaklı ve güncel hikâyeyi işleyen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Zülfü Livaneli’nin Ege’nin sakin sularında geçen ve çağın kanayan yarası göçmenlik başta olmak üzere pek çok soruna değindiği yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, İnkılâp Kitabevi etiketiyle edebiyatseverlerle buluştu.

"Ortaokuldayken denizde yaşama hayaliyle evden kaçıp, iki ay balıkçı sandalında çalışmışlığım bile var" diyerek deniz tutkusunu dile getiren Livaneli, yeni romanında okurunu Ege kıyılarında balıkçı bir ailenin hikâyesine ortak ediyor.

GÖÇMENLİĞE İNSANİ BİR BAKIŞ

Tutkusuyla Ernest Hemingway’e, çevre duyarlılığı ile Halikarnas Balıkçısı’na selam gönderdiği romanında günümüzün en önemli problemlerinden biri olan göçmenlik sorununu insani bir bakış açısıyla ele alan usta edebiyatçı, toplumu değiştiren ve şekillendiren trajedileri de merceğine alıyor.





Sayfa: 140

GERÇEĞİN SAF ÖZÜ...

Romanda balıkçı Mustafa ve Mesude’nin o güne dek televizyonlarda şahit oldukları haberlerden ibaret olan göçmenler”in hayatları, Livaneli’nin kalemi ve gerçeğin saf özüyle sayfalarda yerini alıyor. Kitabın sonunda ise okurları, usta edebiyatçıyla yapılan özel bir söyleşi bekliyor.





ÇAĞIN EDEBİ FOTOĞRAFI

Zülfü Livaneli, yeni romanıyla çağın adeta edebi bir fotoğrafını çekiyor. Romanla gerçek hayat arasında sıkı bir ilişki olduğunu belirten Livaneli yeni kitabında toplumsal sorunlara en hassas haliyle yaklaşıyor.

Usta edebiyatçı, göçmenlerin bir bilinmeze doğru canları pahasına göze aldıkları yolculuğu ve hayatta kalma çabalarını incelikle seçtiği tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturarak ele alıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com