Barış Manço’yu Sır Muhafızı Barış Manço 2023 kitabıyla daha yakından anlayacaksınız

Yalnızca şarkılarıyla değil Türk kültürünün bir parçası olmasıyla ve kültürümüzü eserleriyle tüm dünyaya tanıtmasıyla da önemli olan Barış Manço’yu daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız.

Barış Manço 1999 yılında aramızdan ayrılmış olmasına rağmen bugün onlu yaşlarında olan çocuklar bile onun şarkılarını ezbere bilir, severek söyler… Manço, bir kuşağın Barış Abi'si, 7’den 77’ye herkesin sevgilisi olmuş nadir bir sanatçıdır.

Peki, şarkılarıyla, müzikleriyle tanıdığımız ve sevdiğimiz Barış Manço’nun bambaşka yönlerini de öğrenmek, şarkılarındaki alt anlamları en doğru şekilde anlamak ister misiniz?

Barış Manço müziği

Tanrısal mesajların insanda karşılık bulup bulmadığı ya da ne ölçüde karşılık bulduğu veyahut insanın fıtratındaki yatkınlıktan uzaklaşıp uzaklaşmadığı konusu bize Barış Manço formülünü verir.

Barış Manço, müziğini yaparken onun alt metni için de en az müziği kadar uğraştı ve salt bir dinletiden ibaret olmayan, bir hikâyesi ve felsefesi olan eserler üretti.

Kendisini sadece bir müzisyen olarak görmeyen Manço, sahnede meddahlık geleneğini sürdürdüğünü ve yaptığı müzikte Hititlerden Erzurum Baş Barı’na kadar Anadolu müziği evriminin titiz bir araştırmasının bulunduğunu dile getirdi.

Daha kariyerinin başlarında 1973 yılında yayınladığı 2023 albümü ve albüme ismini veren parçanın içinde 2023 yılında çok önemli olaylar olacağının kodları vardır.

Aynı albümde yer alan Kayaların Oğlu parçası da Cumhuriyet’in 100. yılı ile ilgili pek çok sırrı barındırır. 1982 yılında belki de yıllar sonra anlamını kazanacak bir şarkı yazdı.

Dönence..

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"Ben bir Türküm"

Ancak şimdi gizemini çözebildiğimiz bir fenomen... Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan birinci sürecin ikinci dönemi artık başlamıştır.

İkinci 19 Ata Türk Süreci başlamadan önce Barış Manço gibi bir Sır Muhafızı’nın sırlarını frekans ve müzikle birleştirerek veda etmesi tesadüf değil, tevafuktur.

Manço’nun "Ben ne çağdaş Türk ozanı, ne çağdaş Dede Korkut, ne de günümüzün Nasreddin Hoca’sıyım. Sadece 20. yüzyılda yaşamış ve o yüzyıla damgasını vurmaya çalışan bir Türk’üm" sözü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Bir Türk dünyaya bedel" sözü birbirini tamamlar.

"Doğru bildiğini yaptı"

Ölümünden sonra vasiyetinde yer aldığı gibi mezarına 19 harf içeren "Doğru bildiğini yaptı" cümlesini yazdırması bize Ulu Kam Barış Manço’nun Atatürk sonrası sırları seçilmiş için taşıyan 19’un muhafızı olduğunu gösteriyor.