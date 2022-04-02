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    Başak Daşman'dan öykü şenliği: Gördüm Çiçeği

    Başak Daşman’ın öykü serüveni, on öyküden oluşan ikinci kitabı Gördüm Çiçeği’yle devam ediyor
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 11:25
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    Başak Daşman'dan öykü şenliği: Gördüm Çiçeği

    Kedilerin sık sık gördüğü, sizinse hiç görmediğiniz bir çiçek: Gördüm Çiçeği. Henüz onunla tanışmadınız ama gözlerinizin önünden yavaş yavaş, damla damla geçmesi yakındır.

    Daşman, yeni öykülerinde, oyunculuğun kendine has gözlem gücünü yazı dünyasına aktarıyor; özellikle modern insanın düştüğü hâlleri ironik bir dille paylaşıyor okuruyla. Bu kitabın sözdizimi de, imla tercihleri de, adı gibi özgün ve kimi zaman da aykırı.

    "YAZ BUNLARI"

    İçinde bulunduğumuz evrende ya da bir başkasında, tek başına ya da arkadaşlarla, monoton bir gün daha ya da yaşanacak sıkı bir macera... Daşman’ın öykülerinde herkes için bir koltuk var. Yeter ki okur, "Yaz bunları" demeye devam etsin.

    Başak Daşman dan öykü şenliği: Gördüm Çiçeği #1

    KİTAPTAN

    "Gözümün önünde ağzına kadar pembe Gördüm Çiçeği yapraklarıyla dolu dev bir kule canlandı. Hemen arka sokakta. Kule kendini kendine sıkıştırıyor, sıkıştırıyor, sıkıştırıyor ve gövdesinin altındaki minik musluğundan birkaç damla yağ süzülüp yavaş yavaş damlıyor. Altına şişe koymayı unutuyorlar. Olamaz! Oradan geçen kediler ağızlarını şapırdatarak içiyorlar o bin bir emekle, onca çiçekten çıkan yağı. Kediler ondan böyle. Bu kadar başına buyruk.
    Hep bir bildikleri varmış gibi dolanmaları bundan belki de. Adi kediler.
    Hırsızlık düpedüz, hem de güpegündüz! Kaç para bu! Ayıptır be! Kaç para bu! Hakikaten kaç para bu?"

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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