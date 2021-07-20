Bayram okuması: İlber Ortaylı’nın Türkiye’nin Yakın Tarihi kitabı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yakın tarihimizde iz bırakan olayları geniş bir çerçevede ele alıyor. Türkiye'nin Yakın Tarihi kitabı, tarihe merak duyan her herkesin okumasında yarar var.

Nevi şahsına münhasır diliyle tarihi yaşattırarak anlatan Ortaylı, Galatasaray Üniveristesi’nde ders vermeye devam ediyor. Uzun süre Topkapı Sarayı başkanlığı görevini yürüten Ortaylı, tarihimize ışık tutuyor.

Derin entelektüel bilgi birikimiyle ülkemizde ve dünyada tabiri caizse parmakla gösterilen ünlü tarihçi sayesinde insanlar tarihi yeniden sevdiler.

KİTAP BEŞ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Yakın tarihimizle ilgili verdiği eserlerle okuyucularına kılavuzluk eden usta tarihçinin Türkiye’nin Yakın Tarihi çalışması da uzun yılların birikiminin bir ürünüdür.

Toplam beş ana bölümden oluşan kitap, Anayasa Tarihimiz pasajıyla başlıyor. Bunu sırasıyla Yakın Tarihimiz Üzerine Notlar, Türkiye’nin Dış Politikası, Tarihten Miraslar ve son olarak da Eğitim Sistemimiz üzerine kalem oynatan yazar, tarih severleri Türkiye’nin yakın tarihinin sayfaları üzerine gezintiye çıkartıyor.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı

Saydığımız ana başlıklardan seçmeler yapan Ortaylı, tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin yanı sıra, İzmir’in İşgali ve 1876-1908, 1921-1924, 1961 ve 1982 anayasa süreçlerini, mercek altına alıyor. Kitabı tarih severlerin mutlaka okuması gerekiyor.

OSMANLI DEVLETİ VE I. DÜNYA SAVAŞI

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılması onu iyice güçsüzleştirmişti. Maddi ve manevi açıdan buhran yaşayan koca İmparatorluğun yıkılması ve yerine yeni bir devletin kurulması için sancılı yıllar gerekiyordu. Keza, bu sancılı yıllar etkisini uzun süre devem ettirecek, Cumhuriyet pek de kolay kurulmayacaktır.

Acı dolu sayfalar bırakan I. Dünya Savaşı

YENİ BİR CUMHURİYET VE SANCILI YILLAR

Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılarak yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını bahsettiğimiz zorlu badirelerle anlatıyor. Yeni devlettin kurulmasıyla beraber yapılan inkılap ve reformlar, Demokrat Parti’nin kurulması (demokrasi zaferi) Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda izlediği doğru konjoktürel politika ve daha birçok konu başlıklarını bulabileceğiniz sohbet havasında geçen bir İlber Ortaylı klasiği…

Osmanlı'dan yeni Cumhuriyete

EDEBİ TATTA SATIRLAR...

İlber Hocayı okurken bir edebi metni okur gibi hissediyorsunuz kendinizi. Duru, akıcı, anlaşılır leziz üslubuyla yekvücut olan satırlar size yeni bilgi kapılarının anahtarını sunuyor.

Yakın tarihimizle alakalı istifade edeceğiniz çalışmada, merak ettiğiniz birçok sorunun yanıtını bulmak mümkün. Tarihimizi doğru bir şekilde öğrenmenin yolu güvenilir kaynaklardan geçtiği konusu yadsınamaz gerçektir.

Dolasıyla İlber Ortaylı’nın eserlerini mümkün olduğunca teneffüs etmemiz gerektiği kanısındayım.

Türkiye'nin Yakın Tarihi kitabı da böyle bir ihtiyaçtan doğdu.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com