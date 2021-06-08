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Behiç Ak'ın Yaşasın çocuklar adlı karikatür kitabı

Behiç Ak'ın Yaşasın çocuklar adlı karikatür kitabı

Çocuk edebiyatının Nobel'i olarak tanımlanan karikatürist Behiç Ak, Yaşasın Çocuklar adlı ikinci karikatür itabıyla her yaştan okura çocuk neşesini ve bilgeliğini taşıyor.