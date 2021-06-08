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    Behiç Ak'ın Yaşasın çocuklar adlı karikatür kitabı

    Çocuk edebiyatının Nobel'i olarak tanımlanan karikatürist Behiç Ak, Yaşasın Çocuklar adlı ikinci karikatür itabıyla her yaştan okura çocuk neşesini ve bilgeliğini taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 10:22
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    Behiç Ak'ın Yaşasın çocuklar adlı karikatür kitabı

    Karikatürist, yazar Behiç Ak, 40 yıllık benzersiz karikatür verimini yeni bir albümle taçlandırıyor.

    Her yaştan okura çocuk neşesini ve bilgeliğini taşıyan ikinci "Karikatür Kitabı"nda, günümüz dünyasını çocukların gözünden yorumlayan 143 karikatür yer alıyor.

    MİZAH VE FELSEFE BİR ARADA

    Çevre duyarlığından pandeminin zorlu koşullarına, okul yaşamından gelecek kaygısına pek çok temada mizahla felsefeyi harmanlayan karikatürler çocuklara taptaze sorular, yeni düşünme yolları sunuyor.

    Behiç Ak ın Yaşasın çocuklar adlı karikatür kitabı #1

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    BÜYÜK KÜÇÜK FARKI KALDIRAN KARİKATÜRLER

    "Çocuklarla büyükler arasındaki farkı kaldıran karikatürler" çizdiğini söyleyen sanatçı, çocukların birçok konuyu büyüklerden daha iyi anladığına dikkat çekiyor.

    Behiç Ak ın Yaşasın çocuklar adlı karikatür kitabı #2

    Behiç Ak

    ÖZEL BİR SUNUM...

    Türkiye'nin 2022 Hans Christian Andersen Ödülü yazar adayı olan Behiç Ak'tan felsefi okumalara göz kırpan özel bir seçki.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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