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- Behiç Ak'ın Yaşasın çocuklar adlı karikatür kitabı
Behiç Ak'ın Yaşasın çocuklar adlı karikatür kitabı
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 10:22
Karikatürist, yazar Behiç Ak, 40 yıllık benzersiz karikatür verimini yeni bir albümle taçlandırıyor.
Her yaştan okura çocuk neşesini ve bilgeliğini taşıyan ikinci "Karikatür Kitabı"nda, günümüz dünyasını çocukların gözünden yorumlayan 143 karikatür yer alıyor.
MİZAH VE FELSEFE BİR ARADA
Çevre duyarlığından pandeminin zorlu koşullarına, okul yaşamından gelecek kaygısına pek çok temada mizahla felsefeyi harmanlayan karikatürler çocuklara taptaze sorular, yeni düşünme yolları sunuyor.
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BÜYÜK KÜÇÜK FARKI KALDIRAN KARİKATÜRLER
"Çocuklarla büyükler arasındaki farkı kaldıran karikatürler" çizdiğini söyleyen sanatçı, çocukların birçok konuyu büyüklerden daha iyi anladığına dikkat çekiyor.
Behiç Ak
ÖZEL BİR SUNUM...
Türkiye'nin 2022 Hans Christian Andersen Ödülü yazar adayı olan Behiç Ak'tan felsefi okumalara göz kırpan özel bir seçki.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com