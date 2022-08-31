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- Bekle Bizi İstanbul şiiriyle bilinen, yazar, senarist ve şair Vedat Türkali'nin ölüm yıl dönümü
Bekle Bizi İstanbul şiiriyle bilinen, yazar, senarist ve şair Vedat Türkali'nin ölüm yıl dönümü
- Haber Merkezi
- 31.08.2022 - 15:10
- Güncelleme : 31.08.2022 - 15:22
Türk edebiyatının ve şiirinin unutulmaz kalemleri arasında yer alan Vedat Türkali, her ne kadar Bekle Bizi İstanbul şiiriyle bilinse de aslında çok okunan ve hafızalarda büyük yer edinen romanlar da yazdı.
Bir Gün Tek Başına, Mavi Karanlık, Kayıp Romanlar, Güven (iki cilt) Yalancı Tanıklar Kahvesi, Fatmagül'ün Suçu Ne? Tek Kişilik Ölüm, Bitti Bitti Bitmedi gibi kitapları edebiyatımıza kazandırdı.
Onlarca senaryosu bulunan Vedat Türkali, senaryolarına ve romanlarına cumhuriyetin her dönemine ettiği tanıklığın izlerini taşıdı. Usta yazar Vedat Türkali, 6 sene önce aramızdan ayrıldı. Yazarı, sevgi ve saygıyla anıyor, ruhu şad olsun diyoruz...
Bu dünyadan bir Vedat Türkali geçti...
Bir Gün Tek Başına ve Mavi Karanlık gibi romanları Türkiye edebiyatının en büyük eserleri arasında yer alan Türkali, Türkiye’nin ilk politik işçi filmi Karanlıkta Uyananlar filminin de senaryo yazarıydı.
İlk gençlik yıllarından itibaren yaşamının her döneminde politik bir kişi olan Türkali, 1942’de evlendiği eşi Merih Pirhasan’la 31 Ekim 2013’te vefat edene kadar birlikte yaşadı.
Önemli romanların yazarı
Vedat Türkali, herkesin büyük beğenisini kazanan romanlar kaleme aldı. Birgün Tek Başına, Güven, Kayıp Romanlar, Mavi Karanlık, Yalancı Tanıklar Kahvesi gibi pek çok roman yazdı. Öte yandan filmlere ve dizilere çekilen Fatmagül'ün Suçu Ne kitabının da yazarıdır.
Bekle Bizi İstanbul...
Vedat Türkali ile özdeşleşen en güzel şiiri kuşkusuz Bekle Bizi İstanbul'dur. İstanbul sevgisini en anlatan şiirlerden olan bu satırları hatırlayalım...
Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle
Uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul İstanbul
Binbir direkli Haliç'inde akşamlar
Adalarında bahar Süleymaniye'nde
Adalarında bahar Süleymaniye'nde
Güneş güneş
Ey sen ne güzelsin kavgamızın şehri İstanbul İstanbul
Boşuna çekilmedi bunca acılar
Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle
Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla
Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul
Tophane'nin karanlık sokaklarında
Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle
Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi
Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi İstanbul İstanbul
Haramilerin saltanatını yıkacağız
Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul
Sen bize layıksın biz de sana İstanbul
İstanbul İstanbul İstanbul
Boşuna çekilmedi bunca acılar
Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle
Parklarınla köprülerinle meydanlarınla
Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul
Vedat Türkali öldü
1944’te doğan kızı Deniz Türkali oyuncu ve 1951’de doğan oğlu Barış Pirhasan kendi gibi senarist, yönetmen, şair ve yazar olacaktı. Vedat Türkali, 29 Ağustos 2016 tarihinde Yalova Devlet Hastanesi'nde 97 yaşında hayata veda etti.