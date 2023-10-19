Ben devrimci bir şairim sözüyle bilinen, Kudüs şiiriyle hafızalara kazınan şair Nuri Pakdil'in ölüm yılı Türk edebiyatına kazandırdığı sayısız eserlere bilinen şair ve yazar Nuri Pakdil, 4 yıl önce hayatını kaybetti. "Ben devrimci bir şairim" diyen Nuri Pakdil'in Kudüs şiiri hafızalara kazındı.

AA

Nuri Pakdil; hayatı, inanç ve düşünce dünyası, bir protesto olarak oluşturduğu kendine özgü edebiyatı, yerliliğini bozmadan yakaladığı evrenselliği ve bu eksendeki anlayışıyla Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde önemli bir iz bıraktı. Usta şairin bugün dördüncü ölüm yıl dönümü. Kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Nuri Pakdil'in hayatından ve edebiyatından kesitler...

Mehmet Emin Ziyai ile Hatice Vecihe Hanım'ın oğlu olan Nuri Pakdil, 1934'te Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Pakdil'in yazıya ilgisi henüz ilkokuldayken başlarken, ortaokulda tanıştığı Büyük Doğu dergisiyle hem düşünce hem de yazı macerası ivme kazandı.

Usta edebiyatçıların dikkatini çekti

Yazar Pakdil, 1954-1955'te Maraş Lisesi'nde okurken, birlikte eğitim gördüğü iki arkadaşıyla edebiyat dergisi Hamle'yi çıkardı. Dergi lise sınırlarını aşarak, o dönem Ankara'dan İstanbul'a birçok yazar ve şairin dikkatini çekti.

Üniversite yıllarında Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in de aralarında bulunduğu edebiyatçı, sanatçı düşünürlerle bir araya gelen Pakdil, İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Çeşitli görevlerde bulundu

Usta edebiyatçı, Kahramanmaraş'ta çıkan Demokrasiye Hizmet ve Gençlik gazetelerinde yazılarını okuyucuyla buluştururken, bir süre Yeni İstiklal gazetesinde sanat sayfalarını düzenledi.

Askerliğini Bitlis'te tamamlayan yazar Pakdil, 1965'te hukuk müşaviri olarak göreve başladı. Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışan Pakdil, bu görevinden de ayrılarak yazarlığa devam etti.

Hayatı boyunca Büyük Doğu ve Diriliş dergileriyle güçlü bağlar kuran Pakdil, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Akif İnan'ın da aralarında olduğu isimlerle Edebiyat dergisini yayınladı.

Çok sayıda şair ve yazar yetiştirdi

Usta şairin Sabır üssü olarak tanımladığı aylık yayınlanan Edebiyat dergisi, 1969-1984'te okuyucuyla buluştu ve dergi çevresinde çok sayıda yeni şair ve yazar yetişti. Orta Doğu edebiyatıyla İslamcı düşüncenin gelişiminden Türk edebi çevrelerini haberdar eden dergide 16 farklı ismi bulunan ve en çok Ebubekir Sonumut adını kullanan Pakdil, derginin diğer yazanlarına da müstear isimler bulurdu.

"Otel Gören Defterler"

Devlet Planlama Teşkilatı'na 1988'de dönen Pakdil, 1999'da emekli oldu. Usta edebiyatçı, 28 Şubat 1997'den itibaren Edebiyat Dergisi Yayınları aracılığıyla yeniden kendi kitaplarını yayınlamaya başladı.

Pakdil'in Otel Gören Defterler başlıklı 6 kitaplık deneme serisi 1997'de okuyucuyla buluşmaya başladı. Usta edebiyatçı, seride inzivaya çekilmiş bir yazarın tahlilleri, sorgulamaları ve kendisiyle hesaplaşmasını işledi.

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"Ben devrimci bir yazarım"

Batı insanını yeni bir yaklaşım ve söylem ile anlattığı, Paris izlenimlerinden oluşan Batı Notları eseri büyük ilgi gören Pakdil, kendisini "Ben, antikapitalist, antifaşist, antinazist, antisiyonist, antisosyalist ve en önemlisi de Türkiye özelinde olmak üzere antifiravunist bir bilince ve iradeye sahip devrimci bir yazarım." sözleriyle tanımlıyordu.

İslam'a olan sarsılmaz bağlılık

Nuri Pakdil, yaptığı açıklamalardan birinde, devrimciliğinin temelini, İslam'a olan sarsılmaz bağlılığının oluşturduğuna dikkati çekerek, İslam dininin kıyamete kadar sürecek sürekli devrim anlayışını öngördüğünü dile getirmişti.

Yeryüzündeki zulüm, haksızlık ve adaletsizlik var olduğu sürece bunların kaynağı olan egemen güçlerin yok edilmesi için Müslümanların devrimci mücadelesinin sürmesi gerektiğini savunan şair, insanın, yalnızca, emeğinin karşılığını yiyebileceğini vurguluyordu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı

Usta yazar, yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk edebiyatına kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirlerinden dolayı, 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde, edebiyat dalındaki ödüle değer görüldü.

Nuri Pakdil, 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü, 2014'te ise Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü aldı.

Kudüs şiiri

Tûr Dağını yaşa/ Ki bilesin nerde Kudüs/ Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum/ Ayarlanmadan Kudüs'e/ Boşuna vakit geçirirsin/ Buz tutar/ Gözün görmez olur/ Gel / Anne ol / Çünkü anne / Bir çocuktan bir Kudüs yapar / Adam baba olunca / İçinde bir Kudüs canlanır / Yürü kardeşim / Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin"

Nuri Pakdil öldü

Ankara Şehir Hastanesi'nde 18 Ekim 2019'da 85 yaşındayken vefat eden Pakdil, Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)