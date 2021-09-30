Ben ölünce dostlar beni hatırlasın diyen bir ozan: Aşık Veysel

Ben ölünce dostlar beni hatırlasın diyen bir ozan: Aşık Veysel

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin ileri gelenleri arasındadır. Ünlü ozanın deyişleri, türküleri dilimize pelesenk olmuş durumda... Ozanın , "Ben ölünce dostlar beni hatırlasın" sözü ünlüdür.

Duygu ve düşüncelerini saz çalarak dile getiren Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nde dünyaya geldi

Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan sanatçının iki kız kardeşi, çiçek hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Aşık Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı gözlerini kaybetti.

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Babasının kendisine oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan sanatçı, daha sonra Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikiyle kendi türkülerini yazıp söyledi.

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ÇOK TEMALI TÜRKÜLER SESLENDİRDİ

Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin adlı saz ustalarından ders alan Veysel şiirlerinde, yurt sevgisi, kardeşlik, birlik, dünyanın geçiciliği, ölüm ve sevgi temalarını işledi. Veysel, bir dönem Türkiye'yi dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı.

DEYİŞLERİ KİTAPLAŞTIRILDI

20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel'in deyişleri, 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler tarafından da düzenlendi. Veysel'in şiirleri, "Deyişler", "Sazımdan Sesler", "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli kitaplarında toplandı.

Ergül Tosun

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