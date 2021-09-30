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    Ben ölünce dostlar beni hatırlasın diyen bir ozan: Aşık Veysel

    Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin ileri gelenleri arasındadır. Ünlü ozanın deyişleri, türküleri dilimize pelesenk olmuş durumda... Ozanın , "Ben ölünce dostlar beni hatırlasın" sözü ünlüdür.
    • Özel İçerik
    • 30.09.2021 - 14:54
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    Ben ölünce dostlar beni hatırlasın diyen bir ozan: Aşık Veysel

    Duygu ve düşüncelerini saz çalarak dile getiren Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nde dünyaya geldi

    Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan sanatçının iki kız kardeşi, çiçek hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Aşık Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı gözlerini kaybetti.

    Ben ölünce dostlar beni hatırlasın diyen bir ozan: Aşık Veysel #1

    AHMET KUTSİ TECER KEŞFETTİ

    Babasının kendisine oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan sanatçı, daha sonra Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikiyle kendi türkülerini yazıp söyledi.

    Efsanevi Halk Ozanımız Aşık Veysel - TRT Arşiv ViDEO

    ÇOK TEMALI TÜRKÜLER SESLENDİRDİ

    Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin adlı saz ustalarından ders alan Veysel şiirlerinde, yurt sevgisi, kardeşlik, birlik, dünyanın geçiciliği, ölüm ve sevgi temalarını işledi. Veysel, bir dönem Türkiye'yi dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı.

    Ben ölünce dostlar beni hatırlasın diyen bir ozan: Aşık Veysel #2

    DEYİŞLERİ KİTAPLAŞTIRILDI

    20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel'in deyişleri, 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler tarafından da düzenlendi. Veysel'in şiirleri, "Deyişler", "Sazımdan Sesler", "Dostlar Beni Hatırlasın" isimli kitaplarında toplandı.

    Ben ölünce dostlar beni hatırlasın diyen bir ozan: Aşık Veysel #3

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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