Benim Adım Öğretmen kitabında, genç öğretmenlere tavsiyeler

Eğitim Nobeli’ne aday gösterilen ilk ve tek Türk öğretmen Nurten Akkuş, Benim Adım Öğretmen kitabıyla öğretmenler ve öğretmen olmak isteyenler için eşsiz bir rehber sunuyor.

Prestijli Küresel Öğretmen Ödülü ve Eğitim Nobeli olan Global Teacher Prize kapsamında dünyanın en iyi on öğretmeni arasında gösterilen ilk ve tek Türk Öğretmen, She Inspires Awards 2021’de “Uluslar arası Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi olan ilk Türk Kadın, Küresel Öğretmen Ödülü, Küresel İlham Veren Öğretmen Ödülü ve bir öğretmen, bir kadın, bir genç olarak daha birçok ulusal ve uluslararası ödül sahibi ve Global Teacher Prize Eğitim Elçisi olan Nurten Akkuş; deneyimlerini öğretmenler, öğretmen olmayı arzulayanlar, kadınlar, gençler ve hayallerinin yolunda ilham arayan herkesle paylaşıyor.

ÖĞRETMENLİK KARİYERİ

Çocukluk hayalini hakkını vererek yaşayan Nurten Öğretmen, köy okulunda başlayan öğretmenlik kariyerini uluslararası başarılarla taçlandırıyor. Mesleğindeki başarılarıyla uluslararası pek çok ödülün sahibi olan Nurten Akkuş, çocuklarının bir gülüşü için her türlü fedakârlığı yapıyor.

Kâh sınıflar inşa ediyor, kâh doğanın sunduğu fırsatlardan faydalanmaya teşvik ediyor, kâh toplumsal alandaki çalışmalarıyla yaşamlarda fark yaratıyor. Ve tüm bunları sadece çocukların mutluluğu ve eğitimi için yapıyor. Çünkü Nurten Öğretmen her zaman, "Bir çocuk değişir, dünya değişir" diyor.





MESLEK TUTKUSU

Nurten Akkuş; mesleğine olan tutkusunu, karşılaştığı güçlükleri ve onların üstesinden nasıl geldiğini, 21. yüzyılda öğretmen olmanın gerekliliklerini, dünya öğretmeni olma yolundaki önerilerini anlatıp özellikle kırsal bölgelerde öğretmen olmak isteyenler için de eşsiz bir rehber sunuyor.

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