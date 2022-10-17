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Bernhard Schlink'un soluksuz romanı: Gordiyon Fiyongu

Bernhard Schlink'un soluksuz romanı: Gordiyon Fiyongu

Yaşayan en önemli polisiye yazarlarından Bernhard Schlink, Gordiyon Fiyongu’nda entrika, gerilim ve tutku dolu bir hikâye anlatıyor.