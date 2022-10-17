- Haberler
- Kitap Haberleri
- Bernhard Schlink'un soluksuz romanı: Gordiyon Fiyongu
Bernhard Schlink'un soluksuz romanı: Gordiyon Fiyongu
- Haber Merkezi
- 17.10.2022 - 17:04
- Güncelleme : 17.10.2022 - 17:05
Sevieln polisiye kitapların yazarı Bernhard Schlink'un elinizdeki romanı sizi kendine hayran bırakacak. Polise kitap severlerin mutlaka okumasın gerekn romanı siz değerli okuyucularımıza öneriyoruz.
Genç avukat Georg Polger, Almanya’daki monoton hayatından sıkılıp Güney Fransa’da serbest çevirmen olarak çalışmaya karar verir.
Fransa’da tanıştığı Mösyö Bulnakof’tan aldığı yeni iş ve aşk sarhoşluğuyla bağlandığı yeni sevgilisi Françoise, onu çözmeye çalıştığı sırlarla dolu bir maceraya sürükler.
Soluksuz bir roman
Fransa’dan Amerika’ya uzanan çözümsüz bir ilişkiler yumağının ortasında kalan Polger, ülkeler arasında mekik dokurken entrika, heyecan ve gerilim dolu bir hayat ritmine yakalanır.
Bernhard Schlink’e Alman Polisiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü kazandıran Gordiyon Fiyongu okuru soluksuz bırakacak bir roman.
Sayfa: 234
Kitap için ne dediler
"Bernhard Schlink, çağımız bireyinin karmaşasını, utanç ve suçluluk duygusunu olağanüstü etkileyici biçimde anlatan yazarlardan biridir."
FRANK FINLEY
"Çağdaş Alman edebiyatının ciddi, zor ve sıkıcı olduğuna dair kanıyı Bernhard Schlink kırmıştır."
BARBARA HONRATH