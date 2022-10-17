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    Bernhard Schlink'un soluksuz romanı: Gordiyon Fiyongu

    Yaşayan en önemli polisiye yazarlarından Bernhard Schlink, Gordiyon Fiyongu’nda entrika, gerilim ve tutku dolu bir hikâye anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 17:05
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    Bernhard Schlink'un soluksuz romanı: Gordiyon Fiyongu

    Sevieln polisiye kitapların yazarı Bernhard Schlink'un elinizdeki romanı sizi kendine hayran bırakacak. Polise kitap severlerin mutlaka okumasın gerekn romanı siz değerli okuyucularımıza öneriyoruz.

    Genç avukat Georg Polger, Almanya’daki monoton hayatından sıkılıp Güney Fransa’da serbest çevirmen olarak çalışmaya karar verir.

    Fransa’da tanıştığı Mösyö Bulnakof’tan aldığı yeni iş ve aşk sarhoşluğuyla bağlandığı yeni sevgilisi Françoise, onu çözmeye çalıştığı sırlarla dolu bir maceraya sürükler.

    Soluksuz bir roman

    Fransa’dan Amerika’ya uzanan çözümsüz bir ilişkiler yumağının ortasında kalan Polger, ülkeler arasında mekik dokurken entrika, heyecan ve gerilim dolu bir hayat ritmine yakalanır.

    Bernhard Schlink’e Alman Polisiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü kazandıran Gordiyon Fiyongu okuru soluksuz bırakacak bir roman.

    Bernhard Schlink un soluksuz romanı: Gordiyon Fiyongu #1

    Sayfa: 234

    Kitap için ne dediler

    "Bernhard Schlink, çağımız bireyinin karmaşasını, utanç ve suçluluk duygusunu olağanüstü etkileyici biçimde anlatan yazarlardan biridir."
    FRANK FINLEY

    "Çağdaş Alman edebiyatının ciddi, zor ve sıkıcı olduğuna dair kanıyı Bernhard Schlink kırmıştır."
    BARBARA HONRATH


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