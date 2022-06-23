Beş Şehir ve Huzur kitaplarının yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar, 121 yaşında

Beş Şehir ve Huzur kitaplarının yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar, 121 yaşında

Türk edebiyatının en önemli yazarlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar, 121 yıl önce bugün doğdu. İyi ki doğdun Tanpınar...

Edebiyatımızın üretken yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar, 121 yıl önce, 23 Haziran 1901'de dünyaya geldi.

İyi ki doğdun Ahmet Hamdi Tanpınar...

Edebi hayatı boyunca unutulmaz eserler kaleme alan Tanpınar, psikolojik derinlikli kitaplar yazdı. Yazar, kabri başında sevenleri tarafından anılacak.

Yazdıklarıyla birçok kesimin beğenisini kazanan Ahmat Hamdi, Türk edebiyatında unutulmazlar arasında yerini aldı. Usta yazarın, "Ne içindeyim zamanın/Ne de büsbütün dışında" ifadeleri onu iyi anlatan sözüdür.

Ünü yazara dair bazı bilgiler...

Dergilerde başlayan yazı hayatı

Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901'de Kadı Hüseyin Fikri Efendi ile Nesime Bahriye Hanım'ın oğlu olarak, İstanbul'da dünyaya geldi.

Adını ilk kez 1920'de "Altın Kitap" dergisinde yayınlanan "Musul Akşamları" şiiriyle duyuran Tanpınar'ın eserleri, Dergah, Milli Mecmua, Hayat, Görüş, Ülkü, Varlık, Oluş, Kültür Haftası ve Aile dergilerinde okuyucuyla buluştu.

Ahmet Hamdi Tanpınar, lise öğrencisiyken şiirlerinden tanıdığı Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisiyle 1919'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi.

Siyasete atıldı

Yazar Tanpınar, 1940'ta Kırklareli'de topçu teğmeni olarak vatani görevini yaptı, 1942'de CHP Kahramanmaraş Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

İlk kez 1944'te tefrika halinde yayınlanan "Mahur Beste" adlı romanı 1975'te basılan Tanpınar, eserini Lale Devri'nin ünlü hanende ve bestekarı Eyyübi Ebubekir Ağa'ya ithaf etti.

Tanpınar'ın 1948'de tefrika halinde yayınlanan "Huzur" eseri, 1949'da kitap haline getirilerek okuyucuyla buluştu.

Ahmed Hamdi öldü

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 23 Ocak 1962'de İstanbul'da vefat eden usta edebiyatçı, Rumelihisarı Aşiyan Mezarlığı'nda Yahya Kemal’in mezarının yanı başına defnedildi.