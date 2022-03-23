Beşiktaş'ın Hikayesi: Semtin Çocukları

Görülmeyen Hikâyeler kitabının yazarı Ayşegül Yazmacı, ikinci kitabı Semtin Çocukları ile kendisinin de doğup büyüdüğü İstanbul’un kadim semti Beşiktaş’ı anlatıyor.

Erkekler dünyasına zengin metaforlarıyla giriş yapan Ayşegül Yazmacı, ilk kitabında kadın karakter hikâyelerini çarpıcı bir dille okurlarına aktarmıştı. Erkekler dünyasını ve Beşiktaş semtinin kaleme alındığı Semtin Çocukları kitabı bugün raflarda yerini aldı.

Bu kitap Beşiktaş'a yakın mercek tutuyor. Hem kültür hem de eğlence merkezi olan Beşiktaş'ı daha yakından tanımak isteyen kitapseverlerin mutlaka okuması gereken bir kitap.

BEŞİKTAŞ...

Beşiktaş'ın son zamanlarda Kadıköy ile kıyaslaması yapılsa da Beşiktaş kadim bir yere sahip. Hem tarihiyle hem kültürüyle herkesin gözdesi olmayı başardı.

Semtin çocuları kitabı da bütün bunları anlatıyor. Geniş bir perspektiften ele alınan kitap, sıra dışı bir tarih ve kültür okuması sunuyor.