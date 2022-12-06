Yazar ve Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan Besim F. Dellaloğlu'nun Zamanın İçinden Zamanın Dışından kitabı, hem düşünce sitemine hem de yeni bir okumaya ışık tutuyor.

Besim F. Dellaloğlu bu derleme kitabında bir sosyolog olarak gündelik kavramlar üzerinden bir Türkiye panoraması çıkarıyor.

İdeolojik mahallelerin hangi kelimeler ve nosyonlar üzerinden meseleleri nasıl yanlı/ş yorumladıklarını örnekleriyle anlatıyor, iç içe geçmiş kavramların röntgenini çekiyor.

Modernlik, çağdaşlık, gelenekselcilik, ilericilik, laiklik, muhafazakârlık, felsefe, sanat gibi gerçek anlamını pek merak etmediğimiz fakat kullanmayı çok sevdiğimiz şık kavramları nasıl ve neden sadece şeklen benimsediğimizi okurla birlikte çözmeye çalışıyor, medeniyet üretemememizi sorguluyor.

Elzem bir yol haritası

Türk düşün tarihinin yaşayan en önemli isimlerinden Dellaloğlu, yayınlanmış dört kitabının ardından daha önce yayınlanmış ve ses getirmiş çalışması Zamanın İçinden Zamanın Dışından: Gelenek ve Modernlik Arasında ile yeniden okurla buluşuyor. Bu kitap, “entelektüel”lerin zihin masasında yer bulması elzem bir yol haritası.