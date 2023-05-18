Beynin, sosyal davranışı etkileyen sinirsel devreleri ayarlamakta oynadığı rolü anlatan kitap Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan, Sosyal Genetik Terörü’nde öncelikle terörden neyi kastettiğini paylaşıyor, ardından da kitap içinde değinilen neoliberalizm kavramı konusundaki görüşlerini aktarıyor.

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Beynin, sosyal davranışı etkileyen sinirsel devreleri ayarlamakta oynadığı rolü ve buna ait sorunları açıklamaya çalışan bir araştırma alanı olan sosyal genetik, toplumsal hayatımız açısından neden önemlidir?

Sosyal genetiği oluşturan unsurların önce erozyona sonra da tahribata uğratılması yani terörize edilmesi, bir toplumun içten içe çürümesinin en büyük nedenidir.

Daha sonra sosyal genetik ve terör ilişkini irdeleyerek bu kapsamda bilgi, televizyon programları, sağlık, doğa, ekonomik ve finansal, inanç, hukuk, trafik, uzmanlık, tarihi eser, spor ve telefon dolandırıcılığı terörü hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor.

Sosyal genetik, insanı insan yapan biyolojik özelliklerin haricindeki hemen her şeydir. Ne yiyor ne içiyoruz? Kimlerle konuşuyoruz? Neler okuyoruz veya okumuyoruz? Ne izliyoruz? Nerede ve nasıl yaşıyoruz? Dünyaya bakışımız nedir? Etik, vicdan, dürüstlük, merhamet, hoşgörü, estetik, sevgi ve paylaşmak gibi değerler bizim için ne ifade ediyor?

Değerler eksikliği

Günümüzde yaşanan pek çok sorunun bu değerlerin eksikliğinden kaynaklandığını fark edersek, sosyal genetiğin önemini çok daha iyi anlayacağız. Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan, Terör Her Yerde serisinin üçüncü ve son kitabında sosyal genetiği bozan veya sosyal genetik bozukluğundan kaynaklanan terör bağlamında; bilgi, televizyon programları, sağlık, doğa, ekonomi ve finans, inanç, hukuk, trafik, uzmanlık, tarihi eser, spor ve telefon dolandırıcılığı terörü gibi farklı terör çeşitleri hakkında bilinmeyenleri anlatıyor ve farkındalık yaratmak istiyor.

Sosyal genetikler

Sosyal genetiği oluşturan unsurların tahribata uğratılması yani terörize edilmesi, bir toplumun içten içe çürümesinin en büyük nedenidir. Sosyal genetiği tahribata uğramış, yozlaşmış ve genetiği değiştirilmiş bireylerin yapacağı faaliyetlerin çoğu, insana, insanlığa yarardan çok zarar getirecektir, getiriyor da. Unutulmamalıdır ki toplumların ayakta kalabilmesi, biyolojik genleri kadar sosyal genetiklerinin sağlamlığına bağlıdır.

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