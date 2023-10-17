Bıçaklı saldırı sonucu bir gözünü kaybeden yazar Salman Rüşdi'den yeni kitap: Bıçak Konferans verirken saldırıya uğrayan ve bir gözünü kaybeden Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi, yaşadıklarını yeni yazdığı Bıçak kitabında anlatıyor. Kitap 2024 yılının Nisan ayında raflarda olacak.

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Amerika'da konferans verirken yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı Amerikalı yazar Salman Rüşdi'nin yazdığı yeni kitabı olan Bıçak, yazarın yaşadıklarını içeriyor. Olayı bütün yönlerini ve sonrasını anlatan usta yazarın kitabı, 2024 yılının Nisan ayında okurlarla buluşacak.

1988'de yayınladığı Şeytan Ayetleri isimli romanıyla ses getiren yazar Salman Rüşdi, 2022 yazında New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 bıçak darbeli saldırıya uğramıştı.

Bıçak adında kitap yazdı

Saldırıda tek gözünü kaybeden, sol eli zarar gören ve yüzünde bıçak izi kalan Hint asıllı Amerikalı yazar, yeni yazdığı kitabıyla gündemde. Bıçaklı saldırıyla hayatı değişen 75 yaşındaki yazar, Bıçak adını verdiği bir anı kitabı kaleme aldığını duyurdu.

Rüşdi'nin, uğradığı korkunç saldırıyı ve sonrasında yaşadıklarını kaleme aldığı Bıçak: Bir Cinayet Girişimi Sonrası Meditasyonlar adlı kitap 16 Nisan'da çıkacak.

"Yazmam gereken bir kitaptı"

Ünlü yazar, kitap hakkında yaptığı açıklamada, "Bu, benim yazamam gereken bir kitaptı. Yaşanana dair sorumluluğu üstlenmenin ve şiddete sanatla cevap vermenin bir yolu." ifadesini kullandı.

Saldırıya uğradı, bir gözünü kaybetti

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 12 Ağustos 2022’de ABD'nin Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 15 bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.