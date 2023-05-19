Bıçaklı saldırıda bir gözünü kaybeden yazar Selman Rüşdi: Hala kabuslar görüyorum Geçtiğimiz yıl bıçaklı saldırıya uğrayan ve bir gözünü kaybeden Şeytan Ayetleri romanının yazarı Selman Rüşdi, aylar sonra kamera karşısına çıktı. Rüşdi; "Hala kabuslar görüyorum, muazzam bir saldırıydı" dedi.

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1988 yılında yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının büyük tepkisini çeken Lübnan asıllı yazar Selman Rüşdi, geçtiğimiz yıl yaşanan bir saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden 15 defa bıçaklandı.

Ensesine ve gözüne gelen darbelerle ağır yara alan yazar, helikopterle acilen hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Doktorların "Bir gözünü kaybedebilir" açıklamasından sonra; Selman Rüşdi'nin sevenlerinde endişeli bir bekleyiş başladı.

Rüşdi, PEN Amerikan Galası'nda bir yıl sonra kürsüye çıktı. Burada yaptığı konuşmada kendini iyi hissettiğini söyleyen ünlü yazar, şöyle konuştu;

"Kendimi harika hissediyorum"

"Kendimi harika hissediyorum. PEN Amerika ile uzun bir ilişkim var, yazarların ve kitapçıların arasında olmaktan mutluyum."

"Hala kabuslar görüyorum"

Burada konuşan Rüşdi, geceleri hala kabuslar gördüğünü anlattı;