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    Bilge Ay Cesur Güneş kitabı okurlarını bekliyor

    Kişisel Gelişim Uzmanı ve Hindolog Didem Öztabak'ın kaleme aldığı Bilge Ay Cesur Güneş adlı kitap raflardaki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 09:47
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    Bilge Ay Cesur Güneş kitabı okurlarını bekliyor

    Didem Öztabak kitapta, dengede bir yaşam için yapabileceklerimizi ve Yin-Yang, Karanlık-Aydınlık, Soğuk-Sıcak, Güneş-Ay gibi kavramlardan yola çıkarak Eril ve Dişil Alanların yaşamımızdaki yerini gösteriyor.

    Uzun yıllardır sistemini kendi oluşturduğu eğitimler ve atölyeler düzenleyen Didem Öztabak, Eril ve Dişil Enerji Alanlarının yaşamımızın hemen her bölümüne etkilerini kitabında ele alıyor.

    SAMİMİ VE ANLAŞILIR DİL

    Tara Kitap etiketiyle yayımlanan kitapta Öztabak, uygulama önerileriyle yaşamda Eril ve Dişil alanları nasıl dengeleyebileceğimizi hem samimi hem de anlaşılır bir dille ortaya koyuyor.

    Bilge Ay Cesur Güneş kitabı okurlarını bekliyor #1

    YOL GÖSTERİCİ KİTAP

    Meslekler, Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemi, İlişkiler, Frekanslar, Tavırlar ve Mevsimler gibi 18 bölümden oluşan kitabın, "Denge arayışımızda yol gösterici olması niyetiyle bir çalışma kitabı" olarak yazıldığını belirtiyor Öztabak.

    Bilge Ay Cesur Güneş, konunun teorisi kadar pratiğini de ön plana çıkararak hayata bakışımızı, ilişkilerimizi, fiziksel sağlığımızı, ruh, zihin ve beden dengemizi olumlu yöne evirebilecek uygulama önerilerini de kapsayan bir kitap.

    Bilge Ay Cesur Güneş kitabı okurlarını bekliyor #2

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    Sayfa: 224

    REHBER NİTELİĞİ TAŞIYOR

    Didem Öztabak’ın danışanlarının sorduğu sorulara verdiği cevapların yanı sıra, görsellerle detaylı olarak anlatılan yin-yang yoga uygulamaları da okurlar için rehber niteliğinde olacak kitapta ön plana çıkıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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