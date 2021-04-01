Bilgi ve kültür hazinesi olan kitabın kısa tarihi

Bilgi ve kültür hazinesi olan kitabın kısa tarihi

Her şeyin tarihi olduğu gibi kitapların da bir geçmişi vardır. Matbaanın ortaya çıkması yazılı eserleri de çoğalttı.

İnsanlık tarihi büyük ve derin buluşlarla doludur.. İnsanların buldukları icatlardan, bugün bütün toplumlar istifade etmektedir. Bu icatlar ve buluşlar hayatımızı kolaylaştırmıştır.

Telefonun, televizyonun, bilgisayarın, arabanın, telgrafın, kağıdın ve daha pek çok nesnenin bir tarihi ve geçmişi vardır. Peki, kitap nasıl ortaya çıktı?

KİTABIN TARİHİ

Kağıdın buluşuyla birlikte kitap da ortaya çıktı diyebiliriz. Taşlar, ağaç kabukları, ağaç yaprakları, levhalar, kil tablet, keramik vazo parçaları, topraktan yapılmış kaplar, taşlar, çeşitli madenler, keten bezi, fildişi, kemik, hayvan kabukları ve organları, bazı bitki kabukları, papirüs, parşömen ve kağıt... Bu çok çeşitli yazı taşıyıcıları kitabın temellerini oluşturmuştur.

M.S. 868, Dunhuang’da Bin Buda Mağarası’nda bulunan Elmas Sutrası metninin baskı ön sayfası ve metnin başlangıcı

"SÖZ UÇAR YAZI KALIR"

Bilgi en büyük güçtür. Dolayısıyla insanlar bilgiyi nesilden nesile ulaştırmak için pek çok yönteme başvurmuştur. Kuşkusuz kitap, en ilkel çağlardan günümüze kadar farklı değişimler yaşamıştır. Hani derler ya, "Söz uçar, yazı kalır" diye. İşte kitaplar yazının kalmasını sağlayan yegane bilgi kaynağıdır.

Sümerlilerin kil tabletleri

PAPİRÜS...

Papirüs bitkisinden üretilen ve bir tür kağıt olan papirüs, Antik Çağ'da kullanılan en mühim yazı aracıydı. İlk olarak Eski Mısır'da M.Ö 3300'lü yıllarda kullanılmaya başlanan papirüs, zamanla diğer Akdeniz ülkerine de ulaşmıştır. Papirüs en kullanışlı ve en çok tercih edilen yazı malzemesi olmayı başarmıştır.

ESKİ YUNAN'DA KİTAP

Eski Yunan'da ilk başlarda papirüs kullanılmış daha sonraki süreçlerde parşömenden faydalanılmıştır ve kitap olarak ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte, bilinen en eski Yunan papirüsü M.Ö. IV. yüzyıldan kalmadır. Grekler döneminden günümüze hiçbir rulo ulaşamamıştır. Ancak, Grek papirüs rulolarının 6-7 metre uzunlukta olduğu tahmin edilmektedir.

M.S 5. yüzyıl, parşömen yaprağı

ROMA İMPARATORLUĞU'NDA KİTAP

Tarihin en eski uygarlıklardan olan Roma İmparatorluğu da parşömenden yararlanmış ve kitap örnekleri yapmışlardır. Bu yeni biçime "kodeks" adını vermişlerdir. Kodeks kitap biçimi, günümüzde kullanılan kitapla benzerlik göstermektedir.

Roma İmparatorluğu’ndan kalan bir kodeks

KİTAPLARIN ÇOĞALTIMI

Matbaanın bulunduğu 1450 yılına kadar kitaplar el yazması biçimindeydi. Kitaplar insan eliyle yazılıyor ve çoğaltılmaları tek tek yapılabiliyordu.

Öte yandan kölelere de büyük iş düşmekteydi ve kitapların çoğaltılması konusunda yardımcı oluyorlardı. Bu görev zamanla kiliseye devredilmiş, manastırların scriptorium adı verilen yazı atölyelerinde yapılmıştır

MATBAANIN BULUNUŞU

Matbaayı ilk olarak 1450 yılında Johann Gutenborg icat ederek, insanlığın hizmetine sunmuştur. Bu icatla birlikte kitapların basılması, çoğaltılması daha kolaylaşmış ve zaman içinde gelişerek daha tasarımlı ve teknik matbaalar üretilmiştir.





1487 tarihli bir kitap

OSMANLI'DA KİTAP...

Matbaa Avrupa'dan çok sonra Osmanlı'ya gelmiştir. Bu yüzdendir ki Osmanlı zamanında çok fazla yazılı metin yoktur. Macarlı İbrahim Müteferrika tarafından Osmanlı'ya getirilen matbaa sayesinde yazılı eser sayısında da çoğalma olmuştur.

Kültür ve bilgi hazinesi kitapların günümüze kadar nasıl aşamalardan geçtiğinin kısa bir tarihini sunduk.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com