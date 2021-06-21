Bilgiye kolay ulaşılması kitaba olan ilgiyi azaltıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, günümüzde bilgiye anında ulaşılması nedeniyle kitaba yeterince vakit ayrılmıyor.

Televizyonun varlığı kitap okumayı engeller, çünkü kitap okumak izlemeye göre daha zordur ve bu ise insanı kitap okumaktan soğutan en büyük nedenlerden birtanesidir.

Özellikle çocukların oyun merakı (pc başında saatlerce harcanan zaman). Anne babaların çocuklarını okuma alışkanlığı kazandırmaması ki bunu bazı anne babalar, zaman kaybı olarak değerlendiriyor.

KİTABA ZAMAN KALMIYOR

Bilginin kolay ulaşılır hale gelmesi. Kitap okuma kesinlikle bir zaman kaybı olmayıp, okumakla insanların hayatlarında önemli ölçüde artış göstermektedir.

Fakat yapılan okur-kitap araştırmasına göre; bilgi ve teknolojinin artması, sosyal medyada geçirilen zaman kitaba alan bırakmıyor.

BİR TIKLA BİLGİYE ULAŞMAK

İnternetin yaygınlaşması, sosyal ağların artması insanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Bütün bilgilere anlık tıklarla ulaşabiliyoruz.

Örneğin; bir kitabın içeriğini ve konusunu öğrenmek istediğimizde hemen internete başvururuz. Orada edindiğimiz bilgilerle kitap hakkında az çok fikir sahibi oluruz. Ama bu bizi asla iyi bir kitap okuru yapmaz.

"ELİNDEKİ TELEFONU BIRAK, KİTAP OKU"

Son zamanlarda yayınevlerinin ve sosyal medya kullanıcıların kullandılar bir slogan var: Elindeki telefonu bırak, kitap oku"...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com