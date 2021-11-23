Dünyanın en varlıklı insanlarından olan Bill Gates'in okuduğu ve önerdiği 5 kitap...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, başarısının her zaman okuduğu kitaplara bağlı olduğunu söylüyor. Bunun için hem yaz tatillerinde hem de özel günlerde okuduğu ve herkese tavsiye ettiği kitapları paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü iş insanı Bill Gates, GatesNotes adını verdiği sitesinde önerilerini paylaştı.

İşte Bill Gates'in tavsiye ettiği beş kitap...

A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence - Jeff Hawkins

Bill Gates'in ilk olarak önerdiği kitap, Hawkins'ın Yapay Zeka isimli kitabı oldu. Ama kitabın Türkçe çevirisi bulunmuyor.

The Code Breaker - Walter Isaacson

Walter Isaacson'ın bu kitabı, Nobel Ödülü alan biyokimyacı Jennifer Doudna ve çalışma arkadaşlarını merkeze alıyor.

Klara ve Güneş - Kazuo Ishiguro

Günümüzün en büyük yazarlarından Kazuo Ishiguro, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıktan sonra yayınlanan ilk romanı Klara ile Güneş'te, yeni teknolojilerin etkisiyle köklü değişimler geçirmiş bir toplumda yaşanan, sevgi, umut ve fedakârlığa dair unutulmaz bir hikâye anlatıyor.

Hamnet - Maggie O-Farrell

Dünyaca ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare'in hayatından bir kesite odaklanan kitap, yazarın iç dünyasına ışık tutuyor.

Project Hail Mary - Andy Weir

Andy Weir, tüm dünyada çok satan bir bilim kurgu yazarı. Weir'in Marslı kitabı dünya çapında ses getirdi, kitabın popülerliği Matt Damon'ın başrolünde oynadığı film sonrası daha da arttı.

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