Bir aşk hikayesinin soluksuz okuması: Bir Düştün Yazar ve öğretmen Güven Karataş, ilk romanıyla okurlarını selamlıyor. Karataş, Bir Düştün adlı romanında kitapseverlere tadına doyumsuz bir aşk hikayesini anlatıyor.

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Yazdığı Zaman Mevsimi adlı şiir kitabıyla adını kısa sürede edebiyat camiasına duyuran yazar ve öğretmen Güven Karataş, bu sefer roman yazdı. Bir Düştün kitabında aşktan, sevdadan ve ayrılıklardan bahseden Karataş, harika bir iş çıkartmış. Güven Karataş; okudu, düşündü, kurguladı ve bahane aramaksızın oturdu yazdı; ve ortaya tadına doyulmaz bir roman çıktı:

Bir Düştün...

Güven Karataş, uzun zamandır üzerine çalıştığı romanında hepimizin hayatından kesitler bulacağı bir hikaye anlatıyor. Anadolu coğrafyasında büyüyen, yetişen bir yazar olarak yazdıkları satırlarda biz varız, sevdalarımız var, aşklarımız var. Ve yaşamadıklarımız var. Bir umut ve bekleyiş romanıdır Bir Düştün...

Yazarın derin gözlem yeteniğiyle bütünleşen romanı okuyunca size yabancı gelmeyen bir hikayeyi okuyacaksınız. Bir Düştün aslında Karataş'ın kendi hayat hikayesinden damıtılan bir kitap olma özelliği taşıyor.

"Eti sizin kemiği benim hocam..."

Yatılı okullarda okuyan, anne ve babasından uzak bir hayat yaşayan, çoğu gece yatağa aç giren bir hayat hikayesinin dramatik panoramasıdır elinizde tuttuğunuz roman. Babalarımız bizi okula götürüp öğretmene teslim ederken hepimizin hafızasına kazınan ve artık geleneksel bir cümle yapısı kazanan o sözü kimler hatırlamaz ki?"Eti sizin kemiği benim hocam..."

Şair İsmet Özel'in dediği gibi; "Bu sözün sözler içinde ayrı bir anlamı vardı."



Sayfa: 374



Hayata dair bir roman

Güven Karataş da eminim bu söze maruz kalmıştır; bilemeyiz ama bunu ancak emek verdiği romanını okurken anlayabileceğiz. Kars'ın küçük bir ilçesi olan Kağızman Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'undan başlayan hikayede hayata dair ne varsa bu romanda okuyacaksınız.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi; Bir Düştün'de hepimiz varız. Güven Karataş, ilmek ilmek dokuduğu romanında gelecek vadeden bir yazar olmanın ötesinde kitapseverlere sesleniyor.

Yazar, Zaman Mevsimi adlı şiir kitabında zaten iyi bir yazar olmanın sinyallerini vermişti. Kuşkusuz biz ondan yeni şiirler beklerken o daha zor bir işe soyundu ve roman yazdı.

Tebeşirli ellerden çıkan kitap

Güven Karataş bir öğretmendir, hayatı çok sevdiği öğrencilerine yeni bilgiler öğretmek ve onları iyi birey olma yolunda yetiştirmekle geçiyor. Güven Karataş'ın ellerinde tebeşir tozu vardır; o ellerde okuyacaksınız romanı.

Kitaplığınızda yer açın...



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