Bir çırpıda okunabilecek kısa kitaplar

Kalın kitaplardan herkesin gözü korkar.Bir gecede okuyabileceğiniz 21 kısa kitabı sizlere sunuyoruz.

Günümüzde yoğun iş hayatında kitap okumaya zaman bulamıyoruz. Kalın kitaplarıdan da genellikle herkes kaçar.

Bunun yerine evde, metroda, otobüste yanınızda taşıyabileceğiniz kısa 21 kitabı sizlere öneriyoruz.

100 SAYFANIN ALTINDA KİTAPLAR

İşte 100 sayfanın altında 21 kitap...

Fener, Gece ve Yıldızlar, Wolfgang Borchert, 64 sayfa, Seyyah Yazarın Yaşamından Bir Kesit, César Aira, 96 sayfa, Aynadaki Zaman, Cemil Kavukçu, 96 sayfa , Av Dönüşleri, Faruk Duman, 100 sayfa , Kontrbas, Patrick Süskind, 56 sayfa , Aziz Bey Hadisesi, Ayfer Tunç, 88 sayfa , Asturya'da İsyan, Albert Camus, 72 sayfa , Yolpalas Cinayeti, Halide Edib Adıvar, 72 sayfa , Tatsız Bir Olay, Fyodor Dostoyevski, 80 sayfa , Yüklük, Ahmet Büke, 88 sayfa , Kara Kedinin Gölgesi, Yekta Kopan, 96 sayfa , Albaya Mektup Yok, Gabriel García Márquez, 80 sayfa , Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders, Carlo Rovelli, 72 sayfa

KISA KISA OKUMA KEYFİ

Satranç, Stefan Zweig, 72 sayfa , Orada Bir Yerde, Engin Türkgeldi, 96 sayfa , Delifişek, José Mauro de Vasconcelos, 88 sayfa ,Can Kırıkları, Karin Karakaşlı, 96 sayfa ,Teşekkür Ederim, Daniel Pennac, 88 sayfa , Bahçe, Marguerite Duras, 96 sayfa , Suçluyorum, Émile Zola, 48 sayfa, Şafakta Üç Kez, Alessandro Baricco, 96 sayfa

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