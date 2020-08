Bir çırpıda okunacak sürükleyici kitaplar listesi

Bugün bir çırpıda okunacak kitapları listeliyorum. Sizin en çok sürükleyici bulduğunuz kitaplar hangisi? Listem sınırlı; ama siz de eklemeler yaparsanız, çoğalırız…

Son zamanlarda hangi kitabı okuyorsunuz? Sürükleyici mi, yoksa elinizde sündükçe sünüyor mu? Bazen doğru kitabı bulmak çok zor olabiliyor. Bizi içine çeken, sürükleyen kitaplar ise, bir başka oluyor, değil mi? Bir kitap okuyorsunuz gününüz, dünyanız aydınlanıyor…

Ne zamandır öneri listesi vermiyordum. Bu kez elinizden bırakamayacağınız, sürükleyen, bir çırpıda okunan kitap önerileri listelemek istedim. Özellikle okuma alışkanlığı kazanma yolunda adımlıyorsanız ve ne okuyacağınıza karar veremiyorsanız, bu liste tam size göre. Eğer bir kitap kurduysanız, o zaman bakalım sizin listede okumadığınız kaç kitap var? Ya da bizimle listeye eklenecek kitaplar paylaşabilirsiniz…

Ben listemi 10 kitapla sınırlı tutacağım. Siz de eklemeler yapın ki çoğalalım, olur mu?

Keyifli okumalar…

(John Steinbeck)

FARELER VE İNSANLAR

Özellikle gerçekçi roman ve öyküleriyle tanınan Nobel Ödüllü John Steinbeck’in kaleme aldığı Fareler ve İnsanlar, o çiftlikten bu çiftliğe gezinerek mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan iki zıt karakterde yakın arkadaşın merkezinde geçiyor. İlk kez 1937’de yayımlanan bu romandaki iki arkadaşın, - zeki George Milton ve onun güçlü, ama akli dengesi bozuk arkadaşı Lennie Small- tek hayali küçük bir toprak satın alıp insanca yaşayabilmektir. Roman, işte bu ikilinin dostluğu merkezinde ilerler ve siz, okurken insan olmanın dayanılmaz çaresizliği içinde kıvranırsız.

Artık bir klasik haline gelen bu romanı okumadıysanız mutlaka listeye almalısınız…

Fareler ve İnsanlar

Johne Steinbeck

Sel Yay.

S.: 111

(J. D. Salinger)

ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR

J. D. Salinger’in tek romanı Çavdar Tarlasında Çocuklar da bir başka sürükleyici roman. Modern zamanların başyapıtı olarak değerlendirilen bu eser, ilk kez 1951’de, Birleşik Krallık ve ABD’de basılmış. New Yorklu bir burjuva ailenin oğlu Holden Caulfield’in büyümeye dair keyifli ve hüzünlü öyküsünü anlatıyor. Ergenlik döneminde okuldan atılan Holden, evinden de uzaklaşıyor. Ve biz onun dünyayı nasıl algıladığını, yaşananları nasıl yorumladığını okuyoruz. Liseli genç Holden’in okuldan atıldıktan sonra dışarıda geçen üç günü, bizi sorudan soruya sürüklüyor…

Çavdar Tarlasında Çocuklar

J. D. Salinger

Çev.: Coşkun Yerli

Yapı Kredi Yay.

S.: 198

(Jose Saramago)

KÖRLÜK

Bir Nobel Ödüllü yazar daha, Jose Saramago! Körlük, özellikle karantina döneminin en çok okunan kitaplarından biri. Hatta bu romanın devamı niteliğinde bir roman daha geldi Saramago’dan; Görmek! Onu da listeye alabiliriz. Şimdi ünlü roman Körlük’ bakacak olursak; körlüğün bir salgın hastalık gibi yayıldığı bir toplumda geçiyor. Oldukça ürkütücü bu roman, kentteki akıl hastanesinde karantinaya alınan, oradan kurtulduğunda da birbirinden ayrılmayan biri çocuk yedi kişi merkezinde gelişiyor. Bu roman, bir yandan da insanın karanlık yüzünü simgeliyor. Cehenneme dönen bu toplumda hayatta kalabilmek için mücadele veren bu yedi kişiden biriymiş gibi hissediyorsunuz. Sonuçta hepimiz birer roman kahramanıyız…

Körlük

Jose Saramago

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 336

(Sabahattin Ali)

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN

Sabahattin Ali, Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden biri. Popüler kültür her ne kadar Kürk Mantolu Madonna’yı parlatsa da, listeye alınacak pek çok kitabı var. Kuyucaklı Yusuf da olmalı örneğin. Toplumun insan ilişkileri üzerindeki etkisini konu edinen İçimizdeki Şeytan, ilk kez 1940’ta yayımlandı. Güçsüz insanın nasıl kapana sıkıştığını görürken, insanı içindeki şeytana döndürüyor…

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yay.

S.: 267

(Hakan Günday)

DAHA

Türkiye’de yeni yeni yayılan yeraltı edebiyatının öncülerinden Hakan Günday’ın kitaplarını daha önce hiç okumadıysanız, çok ağır yüklerin altında kaldığınızı hissedeceğiniz uyarısı ile başlayayım. Ancak öte yandan da sürükleyen, içine çeken yanıyla enfes kitaplar. ‘Daha’ onlardan sadece biri. ‘Az’, ‘Kinyas ve Kayra’, ‘Zargana’… Hepsine bir şans verebilirsiniz.

Daha, insan kaçakçılığını konu alan bir roman. Kaçak göçmenlerden değil, onları kaçıranlardan biriyle ilgili. Kahramanımız Gaza. İnsan kaçakçısı olan babasına çıraklık ediyor. Ve o henüz 9 yaşında. Gaza’nın yaşamı, öğrendikleri, öğretecekleri, insana dair her şeyle birlikte sürüklenmemek mümkün değil…

Daha

Hakan Günday

Doğan Kitap

S.: 420

(İclal Aydın)

ÜÇ KIZ KARDEŞ

Kitap okumak, bazen kahve içmek gibidir. İnsan her zaman sert bir kahveye ihtiyaç duymaz. Bazen de yumuşak içimlileri tercih edersin. İşte İclal Aydın’ın öyle naif bir dili var. Türkan, Dönüş ve Derya üç kız kardeş ve onların anlatılmaya, okunmaya değer bir hikâyesi var. Bu mutsuzluk hikâyesi değil. Neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. Belki de bir iyileşme yolculuğu. Yazarın ‘Bir Cihan Kafes’ romanı ile başlayan bu yolculuk, ‘Unutursun’ ile devam etmişti. Üç kitabı tamamladığınızda hikâye ruhunuzda da bütünleşiyor; ama birini okuduğunuzda da anlıyorsunuz. Naif bir sürükleyicilik isterseniz, kahveniz bu kez yumuşak içimli olsun…

Üç Kız Kardeş

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 372

(Zülfü Livaneli)

KARDEŞİMİN HİKÂYESİ

Zülfü Livaneli kitapları da yine bir çırpıda okunan kitaplar arasında sayılabilir. Mutluluk, Serenad, Leyla’nın Evi, Engereğin Gözü… Hikâyeleri hep sürükleyicidir. 2013’te yayımlanan Kardeşimin Hikâyesi onlardan biri. Roman, genç bir kadının sakin bir balıkçı köyünde cinayete kurban gitmesiyle başlıyor. Cinayet, dünyadan elini eteğini çekmiş emekli inşaat mühendisi ile genç ve meraklı bir gazeteci kızın tanışmasına vesile oluyor. Mühendis, gazeteci kıza hikâyesini ve kardeşinin hikâyesini anlatmaya başlar. İşte bizi soluksuz bırakan da bu hikâye. Ve beklenmedik sonu…

Kardeşimin Hikâyesi

Zülfü Livaneli

Doğan Kitap

S.: 330

(Khaled Hosseini)

BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ

Khaled Hosseini’yi özellikle ilk romanı Uçurtma Avcısı ile tanıyoruz. İşte Bin Muhteşem Güneş de, en az Uçurtma Avcısı kadar sürükleyici bir roman. Yazar bu ikinci romanda da, yine doğduğu toprakları anlatıyor. Küçük yaşta evlendirilen kızlar, çocuğu olmayan kadınlar, geçmişe gömülmüş aşklar… Bu kez hikâyenin merkezinde yolları kesişen iki kadının dostlukları ve yaşamları var.

Bin Muhteşem Güneş

Khaled Hosseini

Çev.: Püren Özgören

Everest Yay.

S.: 430

(Agatha Christie)

ON KÜÇÜK ZENCİ

Cinayet romanlarının en sevilen en ünlü isimlerinden biri, Agatha Christe! Bu tür romanlar okumayı seviyorsanız, zaten şimdiye dek pek çok kitabını okumuşsunuzdur. Ancak On Küçük Zenci, sanki bir başka yerde. Christie’nin en sürükleyici anlatım ve kurgularından biri. her biri gizledikleri ve korktukları sırları olan kişinin Zenci Adası’ndaki ıssız bir malikaneye daveti ile başlıyor her şey. Ancak bu grubu tatsız bir sürpriz bekler. Ev sahibi ortalarda yoktur ve geçmişindeki karanlık sırlardan başka hiçbir şeyi olmayan bu insanlar, artık adada mahsurdur. Bir süre sonra birbirlerine sırlarını anlatmaya başlarlar ve sonra da teker teker ölmeye…

On Küçük Zenci

Agatha Christie

Çev.: Çiğdem Öztekin

Altın Kitaplar

S.: 224

(Amin Maalouf)

SEMERKANT

Amin Maalouf tarafından yazılan bu roman, ilk kez 1988’de yayımlandı. ‘Afrikalı Leo’ ile çok sevilen Maalouf, bu romanda Ömer Hayyam’ın Rubaiyat’ının çevresinde iç içe geçmiş iki öyküyü anlatıyor; yönünü Doğu’ya, İran’a çeviriyor. 1072’de Hayyam’ın Semerkant’ından başlayan ve 1912’de Atlantik’te bit(mey)en bir serüven bu…

Semerkant

Amin Maalouf

Çev.: Ali Berktay

Yapı Kredi Yay.

S.: 318

(Nihan Kaya)

BONUS: İYİ TOPLUM YOKTUR

Bonus olarak Nihan Kaya önermeden geçemezdim. Bu yazanın ilginç bir yanı var. Öyle rahatsız edici şeylerden bahsediyor ki, siz tam olarak neden rahatsız olduğunuzu kendi içinizde bulmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü Nihan Hanım, içimizdeki çocuğa, onun yaralarına sesleniyor. Aslında ‘İyi Toplum Yoktur’ başlığı ile burada üç kitap birden öneriyorum. Belki bir roman değil; ama sürükleneceğinizden hiç şüphem yok.

‘İyi Toplum Yoktur’, Kaya’nın ‘İyi Aile Yoktur’dan sonra gelen kitabı. Üçüncüsü ise, ‘Bütün Çocuklar İyidir.’ ‘Yeryüzünde kırgın bir çocuk kalmayana dek yazacağım.’ diyen yazarın bu üç kitabını özellikle öneriyorum. Ancak yazdığı romanlara ve çocuk kitaplarını da listeye almanızı tavsiye ederim.

İyi Toplum Yoktur

Nihan Kaya

İthaki Yay.

S.: 168

