- Haberler
- Kitap Haberleri
- Bir dananın sonsuz yolculuğu: Ahbap Ferdinand
Bir dananın sonsuz yolculuğu: Ahbap Ferdinand
- Özel İçerik
- 19.04.2021 - 10:22
- Güncelleme : 19.04.2021 - 11:42
Erol Hızarcı yeni kitabı Ahbap Ferdinand’da kesilmemek için Rize’den Trabzon’a kadar günlerce yüzerek gitmesiyle gündeme gelen dana Ferdinand’ın hikâyesini onun gözünden anlatıyor
Masalların yalnızca çocuklar için yazılmadığı artık hepimizce kabul edilen bir gerçek. Her birimizin hayatında ilham aldığı, zor günlerden çıkmak için tutunduğu bir masal vardır mutlaka. Peki, bu masallara bir yenisini eklemek ister misiniz ?
FERDİNAND'IN DÜNYASI
Bizler, yani onu dışarıdan gören insanlar, mücadelesini alkışladık, azmine hayran kaldık belki ya da sadece gülümseyerek okuduk hakkındaki haberleri. Bu sırada Ferdinand neler yaşıyordu dersiniz ?
Satın almak için tıklayın:
Sayfa: 96
MODERN BİR MASAL
İşte Ahbap Ferdinand tam da bunu gösteriyor. Bu modern bir masal, öte yandan içinde yüzlerce yıldır değişmeyen gerçekler barındırıyor… Görmek isteyen gözler için bu dananın yolculuğundan alınacak önemli dersler var.
Kurban bayramında hayvan pazarından kaçarak kesilmemek için soluğu denizde alan, dört gün boyunca yüzen, tekrar yakalandıktan sonra Ahbap Platformu tarafından kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturulan Ferdinand’ın hikâyesini herkes biliyor.
Erol Hızarcı
İLHAM VERİCİ
Zira Ferdinand’ın yolculuğu şapşiklikten esarete, esaretten kurban pazarına, kurban pazarından denize ve oradan da özgürlüğe uzanan ilham verici bir öykü.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com