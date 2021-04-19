Bir dananın sonsuz yolculuğu: Ahbap Ferdinand

Erol Hızarcı’nın yazdığı Ahbap Ferdinand Karakarga Yayınları’ndan çıktı. Kitapta kurban bayramında kesilmemek için kaçan Ferdinand'ın hikayesini okuyacaksınız.

Erol Hızarcı yeni kitabı Ahbap Ferdinand’da kesilmemek için Rize’den Trabzon’a kadar günlerce yüzerek gitmesiyle gündeme gelen dana Ferdinand’ın hikâyesini onun gözünden anlatıyor

Masalların yalnızca çocuklar için yazılmadığı artık hepimizce kabul edilen bir gerçek. Her birimizin hayatında ilham aldığı, zor günlerden çıkmak için tutunduğu bir masal vardır mutlaka. Peki, bu masallara bir yenisini eklemek ister misiniz ?

FERDİNAND'IN DÜNYASI

Bizler, yani onu dışarıdan gören insanlar, mücadelesini alkışladık, azmine hayran kaldık belki ya da sadece gülümseyerek okuduk hakkındaki haberleri. Bu sırada Ferdinand neler yaşıyordu dersiniz ?

Sayfa: 96

MODERN BİR MASAL

İşte Ahbap Ferdinand tam da bunu gösteriyor. Bu modern bir masal, öte yandan içinde yüzlerce yıldır değişmeyen gerçekler barındırıyor… Görmek isteyen gözler için bu dananın yolculuğundan alınacak önemli dersler var.

Kurban bayramında hayvan pazarından kaçarak kesilmemek için soluğu denizde alan, dört gün boyunca yüzen, tekrar yakalandıktan sonra Ahbap Platformu tarafından kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturulan Ferdinand’ın hikâyesini herkes biliyor.

Erol Hızarcı

İLHAM VERİCİ

Zira Ferdinand’ın yolculuğu şapşiklikten esarete, esaretten kurban pazarına, kurban pazarından denize ve oradan da özgürlüğe uzanan ilham verici bir öykü.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com