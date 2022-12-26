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    Bir gangster hikayesinin öteki yüzü: Mafyanın Muhasebecisi

    Mafyanın gizli aktörüyle yaşanan gizli bir hayata dair anıları bir araya getiren Mafyanın Muhasebecisi: Bir Gangsterle Aşk Yaşamak, Zali de Toledo'nun kendi hayatının bir anlatısı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 13:01
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    Bir gangster hikayesinin öteki yüzü: Mafyanın Muhasebecisi

    Gençliğinde New York mafyasının yatırımlarını yöneten ve şehrin yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden biri kabul edilen Meyer Lansky'yi sadece birkaç kişi iyi tanımaktadır.

    Mafyanın muhasebecisi Lansky ile Zali de Toledo'nun yolları, genç kadın yeni bir başlangıç yapmak için İsrail'e gidip bir otelde garson olunca kesişir. Lansky hakkında anlatılan hikâyelerin çoğu Lansky'nin yasadışı faaliyetleriyle ilgilidir.

    Fakat aynı kişiye eski ABD Başkanı Truman'ın hizmetlerinden ötürü Başkanlık Özgürlük Madalyası taktığı düşünülürse işlerin tahmin ettiğimizden daha karışık olduğu açıktır.

    Bir gangster hikayesinin öteki yüzü: Mafyanın Muhasebecisi #1

    Sayfa: 208

    Bir hikayenin öteki yüzü

    Bu hikayenin öteki yüzüne şahit olma fırsatı elde eden Zali de Toledo, yaşadıkları gizli ilişkiyi, yıllar boyu Lansky'den aldığı mektupları, Lansky'nin öteki kimliğini ve pek çok insanın gözünde bir suçlu olan gangsterle birlikte almak zorunda kaldıkları kararları yazarak madalyonun öbür yüzüne ışık tutuyor.


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