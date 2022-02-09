Euro
15.53
0.24%
Dolar
13.59
0.23%
Altın
798.55
0.23%
Borsa
2034
1.35%
Bitcoin
593.241
-1.14%
BTXN Coin
32.30
-2.79%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 5 C

    Bir hayalperestin zafer hikayesi: Nelson Mandela

    Felsefe Serisinin yeni kitabı Nelson Mandela/Seçimleriniz Korkularınızı Değil Umutlarınızı Yansıtsın ismi akıllara özgürlük, mücadele ve direnişle kavramlarıyla kazınmış olan Mandela’yı anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 12:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir hayalperestin zafer hikayesi: Nelson Mandela

    1994’te Güney Afrika’nın ilk siyahi devlet başkanı olarak seçilen ve görevde bulunduğu süre boyunca da yaşamı boyunca olduğu gibi özgürlük ve demokrasi savaşçısı olarak mücadelesini sürdüren Nelson Mandela, hayallerini gerçeğe dönüştürmüş bir mücadeleci olarak hayata gözlerini yumdu. Onun hayatından ve sözlerinden her birimizin alacağı dersleri bu kitapta bulacaksınız.

    Kimi hayatlar kolay yaşanmaz. Nelson Mandela’nın hayatı da böyleydi. En çok saygı duyulan liderlerden biri olarak dünya tarihine geçen Nelson Mandela, Güney Afrika’nın ilk siyahi devlet başkanı oldu.

    Bir hayalperestin zafer hikayesi: Nelson Mandela #1

    Sayaf: 72

    IRKÇILIĞA KARŞI BİR DURUŞ

    Irk ayrımcılığına dayalı rejimi (Apartheid) ömrü boyunca mücadele ederek yıktı. Ülkesine demokrasiyi getirmek için hayatı pahasına savaşmaktan asla çekinmedi. Mücadelesiyle milyonların umudu oldu.

    Onun mücadelesi, dünyada mücadele motivasyonunu yitiren her toplum ve her birey için dönüp dönüp incelenmesi gereken bir kişisel gelişim dersidir.


    Görüş Bildir