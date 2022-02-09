Bir hayalperestin zafer hikayesi: Nelson Mandela

Felsefe Serisinin yeni kitabı Nelson Mandela/Seçimleriniz Korkularınızı Değil Umutlarınızı Yansıtsın ismi akıllara özgürlük, mücadele ve direnişle kavramlarıyla kazınmış olan Mandela’yı anlatıyor.

1994’te Güney Afrika’nın ilk siyahi devlet başkanı olarak seçilen ve görevde bulunduğu süre boyunca da yaşamı boyunca olduğu gibi özgürlük ve demokrasi savaşçısı olarak mücadelesini sürdüren Nelson Mandela, hayallerini gerçeğe dönüştürmüş bir mücadeleci olarak hayata gözlerini yumdu. Onun hayatından ve sözlerinden her birimizin alacağı dersleri bu kitapta bulacaksınız.

Kimi hayatlar kolay yaşanmaz. Nelson Mandela’nın hayatı da böyleydi. En çok saygı duyulan liderlerden biri olarak dünya tarihine geçen Nelson Mandela, Güney Afrika’nın ilk siyahi devlet başkanı oldu.

Sayaf: 72

IRKÇILIĞA KARŞI BİR DURUŞ

Irk ayrımcılığına dayalı rejimi (Apartheid) ömrü boyunca mücadele ederek yıktı. Ülkesine demokrasiyi getirmek için hayatı pahasına savaşmaktan asla çekinmedi. Mücadelesiyle milyonların umudu oldu.

Onun mücadelesi, dünyada mücadele motivasyonunu yitiren her toplum ve her birey için dönüp dönüp incelenmesi gereken bir kişisel gelişim dersidir.