Bir kadın yorumuyla İlyada Destanı: Kızların Suskunluğu

The Guardian’ın, 21. yüzyılın En İyi 100 Kitabı’ndan biri olarak seçtiği, İngiliz yazar Pat Barker’in kaleminden ‘Kızların Suskunluğu’, İlyada Destanı’nı bir kadından dinletiyor…

Size çok özel bir kitaptan bahsetmek istiyorum ve tabii yazarından. Barker, eserlerinde genellikle savaş, hafıza, travmalar, hayatta kalma gibi konuları işleyen bir yazar. 2018’de çıkan son romanı Kızların Suskunluğu da, kariyerinde onu zirveye taşıyan bir iş. Bir nevi İlyada ve Odysseia destanlarının edebi olarak yeniden yorumlanan ve bu kez bir kadının kaleminden çıkmasıyla dikkat çeken bu kitap, Woman Prize ve Costa Kitap Ödülü’ne aday gösterildi. Kızların Suskunluğu, İlyada ve Odysseia destanlarının edebi olarak yeniden yorumlandığı ‘Ben, Kirke’ ve ‘Akhilleus’un Şarkısı’ndan sonra, zincirin üçüncü halkası olarak tanımlanıyor.

The Guardian’ın 21. Yüzyılın En İyi 100 Kitabı listesine aldığı roman, Türkiye’de yarın raflarda olacak ve onu Türkçeye Seda Çıngay Mellor kazandırdı...

(Pat Barker)

KIZLARIN SUSKUNLUĞU

Briseis, Troya Savaşı’ndaki Akhilleus, Odysseus ve Agamemnon gibi intikam peşine düşmüş erkeklerden biri değil, onların gölgesinde kalan bir kadın. Ve bu kez, savaş onun gözünden anlatılıyor. Kitaptan şöyle bahsediliyor:

“Kızların Suskunluğu, Briseis'in hayal ettiği yeni şarkı: Savaşın kadınlar için ne anlama geldiğini anlatan bir anlatı… Ama bu hikâye savaşın nasıl şanlı olduğunu, erkeklerin ne kadar cesurca çarpıştığını anlatmayacak… o defalarca yapıldı. Hayır, bu, tarihte unutulmaya zorlananların hikâyesi. Yine de unutulmayacağız, yıllar sonra bile anneler çocuklarına Troya şarkılarını söyleyecek, biz de onların rüyalarından eksik olmayacağız… Kâbuslarından da.”

Ve kitap hakkında özel isimlerin müthiş yorumları var…

“Ben, Kirke muazzam bir feminist anlatıydı, Kızların Suskunluğu ise her parçasıyla bambaşka bir seviyede. Pat Barker’ın külliyatında Damızlık Kızın Öyküsü’ne denk gelen bir an.”

(Sam Baker)

“Savaşa ve savaşın ardında bıraktıklarına dair şahane, başkaldıran ve tüyler ürperten bir roman. Tek kelimeyle muazzam.”

(ABD’li yazar Diana Gabaldon)

“Neredeyse Homeros'un yazdıkları kadar görkemli. Meşhur olaylar ve mitolojik isimler bu kitapta büyülü biçimde yeniden hayat buluyor. Dokunaklı ve usta işi bir roman.”

(The Economist)

“Bu kitap daha doğru bir zamanda yazılamazdı. Barker, kadınların gündelik dilini yansıtmakta gerçek bir usta.”

(Publishers Weekly)

Kızların Suskunluğu

Pat Barker

Çev.: Seda Çıngay Mellor

İthaki Yay.

S.: 320

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Damla Karakuş

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