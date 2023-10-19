Bir kadının hayallerini gerçekleştirme yolculuğu: Ateşle Oynayanlar Ateşle Oynayanlar, kendi içindeki ateşi söndürmeden taşımak ve başkasının gözlerindeki kıvılcımı alevlendirmek isteyenler için yazıldı. Gamze Cizreli'nin kaleminden...

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Hepimiz kendi hayatımızın mimarıyız. Elimizdeki malzemeyle mümkün olan en iyi hayatı yaratmaya çalışıyoruz. Peki BigChefs’in kurucusu Gamze Cizreli bunu nasıl yaptı?

Bir tutam Diyarbakır misafirperverliği al, üzerine Konya yöresinden tasavvuf kültürü ekle, içine biraz ODTÜ devrimci ruhu katarak karıştır.

Yeterince bekledikten sonra, bol kepçe Anadolu hürmetkarlığı kat. Sonra üzerine profesyonel işletme yönetimi ve modern sunum teknikleri serpiştir.

Tüm malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra, büyük şeflerle kısık ateşte pişir. Soğuyunca üzerine bir tutam aşk ekleyip tutkulu bir ekiple servise sun.

İşte size Gamze Cizreli usulü yaşam tarifi.

Bu kitap bir kadının hayallerini gerçekleştirme yolculuğunu anlatıyor. Cizreli’nin yükselişleri ve düşüşleri, iç dünyasıyla iş dünyası, anneliğiyle yöneticiliği, arzularıyla korkuları, yaşadıklarıyla kaçırdıkları iç içe geçmiş halde sunuluyor. Çocukken aile büyüklerinden dinlediklerini de bugünkü gençlere önerilerini de cömertçe paylaşıyor.

Çarpıcı hikayeler

Hepiniz bu çarpıcı hikayede kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Gelecek garantili işi bırakıp kendi işini kurma riskini nasıl göze aldı? Güvenli sulardan büyük okyanuslara atlarken onu ne motive etti?

Kıvılcımı alevlendirmek

Her düştüğünde onu ayağa kaldıran iç güçleri nelerdi? Yüzleştiği toplumsal önyargılarla nasıl mücadele etti? Banka kredisiyle kurduğu BigChefs’i 15 yılda 100 şubeye nasıl çıkardı?

Sayfa: 272

Ateşle oynamak

Kitabın tüm geliriyle de kız çocuklarının eğitimi için “Bir Kıvılcım Yeter” burs fonu oluşturuldu. Yaşamak dediğin; kıvılcım, ateş, duman ve kül… Önemli olan geride anlamlı bir iz mi bırakacağız, yoksa boş bir is mi? Okurken kanınızı kaynatacak bir kitapla karşı karşıyasınız. Peki siz içinizdeki ateşi harlamaya hazır mısınız? Evet siz! Ateşle oynamaya var mısınız?