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Bir kez daha şaşırtan, bir kez daha heyecanlandıran Kavgaz Pilot romanı

Bir kez daha şaşırtan, bir kez daha heyecanlandıran Kavgaz Pilot romanı Polisiye edebiyatın baştacı Algan Sezgintüredi, suç araştırmaları uzmanı emekli emniyet müdürü Mesut Demirbilek ile zamanların en felaketini ve en şahanesini bir kez daha anlatıyor, Çantacı'dan sonra bu kez Pilot okurların karşısında.