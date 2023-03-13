Bir komiser Haritos polisiyesi: Alan Savunması Yazar Petros Markaris'in kaleme aldığı Alan Savunması romanı, maceralarla dolu bir okuma sunuyor. Polisiye severlerin dikkatine...

Yıllardır tatil yapmayan Komiser Haritos sonunda karısının baskılarına yenik düşer ve Santorini’de tatile çıkarlar. Polisiye severlerin mutlaka okuması gereken Alan Savunması, ünlü yazarın başkarakteri olan komiser Haritos'un adalet mücadelesini anlatıyor.

Son yıllarda Türkiye'de artan polisiye tutkusu, kitap satış oranlarına da yansıyor. Yeni polisiye okumak isteyenler için Alan Savunması'nı şiddetle tavsiye ediyoruz. 488 sayfadan oluşan kitabı çok seveceğinizden eminiz. Yeni haftaya yeni bir okumayla girmek isteyenler için kaçırılmayacak bir macera...

Başlangıçta her şey olması gerektiği gibi sakinken adada bir deprem meydana gelir ve toprak kayması sonucu adanın ıssız bir köşesinde gömülü bir ceset açığa çıkar.

Tatilde de cesetler Haritos’un peşini bırakmaz, ilk incelemede üç ay öncesine ait olduğu anlaşılan kimliği belirsiz cesedi alıp Atina’ya götürmek ve soruşturmayı üstlenmek ona kalmıştır.

Bir soruşturma...

Atina’da Haritos’u yeni bir soruşturma daha beklemektedir. Konstantinos Kustas adlı iş adamı, sahibi olduğu gece kulübünün önünde öldürülmüştür.

Soruşturma derinleştikçe adada bulunan cesedin üçüncü lig takımlarının maçlarını yöneten bir hakeme ait, öldürülen iş adamının ise üçüncü ligde birden fazla takımın gizli patronu olduğu ortaya çıkar. Haritos kendini paravan şirketler, üçüncü lig takımlarının gizli oyunları ve politikacıların kirli hayatlarının içinde bulur...

Sayfa: 488

Adalet peşinde...

Haritos kendini iyice bu davaya verir, ancak kısa süre sonra kendine bakmamanın bedelini öder; kalbi tekler ve hastaneye kaldırılır. Tek tesellisi kızı Katerina’nın yanında olmak için Selanik’ten geliyor olmasıdır. Onun da kalbiyle ilgili problemleri vardır; farklı bir türden olsa da…