Petrol
113.1
-0.02%
Euro
18.2543
0.38%
Dolar
17.3303
0.03%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2536
0.11%
Bitcoin
356.848
3.32%
BTXN Coin
8.44
14.67%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Bir modern çağ destanı: İskenderiye Dörtlüsü

    Lawrence Durrell'ın çağdaş sevgiyi anlattığı İskenderiye Dörtlüsü, okurlarını bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir modern çağ destanı: İskenderiye Dörtlüsü

    Lawrence Durrell'ın çağdaş sevgiyi anlattığı İskenderiye Dörtlüsü, tüm dünyada okunan ve bilinen kitapların başında geliyor.

    Gelin o kitaplara göz atalım...

    Justine

    Durrell'ın çağdaş sevgiyi irdelemek üzere kaleme aldığı, 20. yüzyılın en görkemli başyapıtlarından biri olan İskenderiye Dörtlüsü'nün ilk cildi.

    Bir modern çağ destanı: İskenderiye Dörtlüsü #1

    Balthazar

    Bir modern çağ destanı: İskenderiye Dörtlüsü #2

    Tüm dünyanın nefesini tutmuş, yeni bir dünya savaşını beklediği gerilimli bir dönemde, zamanın adeta durduğu romantik bir kent: İskenderiye. Ve bu kentte sürgün hayatı yaşayan anlatıcının saplantı derecesinde tutku duyduğu iki kadın. Gizli ilişkiler ve tereddütlerle dolu bu panoramaya gizemli doktor Balthazar'ın bakış açısı eklenince, ilk kitapta anlatılan olaylar farklı, çok daha karanlık bir renk edinir.

    Bir modern çağ destanı: İskenderiye Dörtlüsü #3

    Mountolive

    Orta Doğu'nun günümüzdeki çalkantılarının öncü sarsıntılarına sahne olan, sırlarla ve ihanetle dolu bir Akdeniz kenti: İskenderiye. David Mountolive adındaki bir İngiliz diplomat, gençliğinden beri İskenderiye'ye ve Mısır'a hayrandır. Tüm dünyanın savaşa hazırlandığı dönemde bu kente elçi olarak geri dönen Mountolive, farklı kimselerin gözünden tanık olduğumuz olayları ve ilişkileri birleştiren bir siyasi ve dinî komployu ortaya çıkaracaktır.

    Bir modern çağ destanı: İskenderiye Dörtlüsü #4

    Clea

    Akdeniz'in güneyinde, savaşın kıskacına girmiş bir liman kenti: İskenderiye. Darley, uzun bir ayrılıktan sonra döndüğü kentte bir devrin çoktan kapanmış olduğunu görür: Justine yaşlanmıştır, Balthazar yalnız ve hastadır. Bir tek Clea cazibesini yitirmemiştir. Bir de İskenderiye…


    İlginizi Çekebilir

    İçten ve anlamlı Babalar Günü mesajları 2022: Eşe, babaya, abiye, kardeşe, sevgiliye...
    Yaşam

    İçten ve anlamlı Babalar Günü mesajları 2022: Eşe, babaya, abiye, kardeşe, sevgiliye...

    Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme yenileyecek

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın
    Metabot

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın

    Görüş Bildir