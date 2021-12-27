Bir Mustafa Kemal Atatürk öyküsü: Arkadaşıma Veda

Cumhuriyet’in kurucusu ve 20. yüzyılın büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk, kadim dostu ve sadık yaveri Salih Bozok’un gözünden anlatılıyor.

Edebiyatımızın güçlü kalemi Zülfü Livaneli, Cumhuriyet’in kurucusu ve 20. yüzyılın büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatıyor.

Tanışma hikâyelerinden Cumhuriyet’in kuruluşuna giden zaman içinde tüm yaşananlara eşlik eden bir dostluk; bir hayali gerçek kılan iki yürekli insan: Salih Bozok ve Mustafa Kemal Atatürk.

ARKADAŞIMA VEDA

Arkadaşıma Veda, can dostu, silah arkadaşı, sadık yaveri Salih Bozok’un gözünden Mustafa Kemal Atatürk’ü, okul ve askerlik hayatını, annesiyle kurduğu ilişkiyi, doğa ve hayvan sevgisini aktarıyor.

Altı yaşında Selanik’te başlayıp 10 Kasım 1938’de İstanbul’da fiziki varlığı sonlanan bu yoldaşlık hikâyesi, Zülfü Livaneli’nin kalemi ve Ergün Gündüz’ün çizimleriyle…

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EDEBİ TAT, TARİHİ GERÇEK

Hem yetişkinlerin hem de çocukların büyük bir keyifle okuyacağı bu tarihsel kitapta, Livaneli’nin anlatımına Ergün Gündüz’ün çizimleri eşlik ediyor. Salih Bozok ve Mustafa Kemal Atatürk çocukluk çağında, henüz altı yaşında Selanik’te tanışıyor.

İki dostun bağları çocukluktan itibaren hiç kopmuyor ve ömürlük bir hikâyeye dönüşüyor.

MUHTEŞEM BİR ANLATI

İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yer alan Arkadaşıma Veda, Mustafa Kemal Atatürk’ün okul hayatını, aile ilişkilerini, askeri ve siyasi dehasını merak eden her yaştan okur için muhteşem bir anlatı sunuyor.