Bir seri katilin sıra dışı hikayesi: Neşter

Veteriner cerrah Ateş Barut’un mükemmel bir beyin cerrahının seri katile evrilişinin hikâyesini incelikli bir kurguyla anlattığı Neşter-Cennetten Kovuluşun Hikâyesi...

Veteriner cerrah ve yazar Ateş Barut’un kaleme aldığı Neşter-Cennetten Kovuluşun Hikâyesi, kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İyilik ile kötülük, dâhilik ile delilik arasında bir milim mesafe var, tıpkı bir neşter kesişi kadar…

İyi polisiye kitap okumak isteyen okurlar bu kitabı mutlaka okumalıdırlar.

Bir kovuluşunun hikayesi

Neredeyse kusursuz bir adamın, içindeki şeytanla tanışıp onu serbest bırakışının, mükemmel bir beyin cerrahının bir seri katile evirilişinin, verdiği hayat kadar almaya hak gördüğü bir denklemin ve kendi cennetinden kovuluşunun hikayesi.