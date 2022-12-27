Bir Stephen King başyapıtı: Lisey'in Hikayesi

Bir Stephen King başyapıtı olarak bilinen ve daha önce Bir Aşk Hikayesi ismiyle yayınlanan Lisey’in Hikayesi, okurların seveceği türden.

Lisey'in Hikâyesi; olağanüstü bir evliliği, şefkat ve güç içinde yükselen, çok canlı betimlemelerle süslü bir aşkı anlatmaktadır. Bu kitap duygusal ve gerçeğe yakın kahramanlarıyla son zamanlarda edebiyat dünyasına yepyeni bir nefes getirdi.

Lisey Landon ve kız kardeşine hayran oldum, Scott’ın çektiği acıları yüreğimde hissettim ve sonunda içtenlikle dile getirdiği acı tatlı sona gelince kitabı tekrar baştan okumam gerektiğini düşündüm.

Sanki çok yakın dostlarıma veda ettiğimi hissettim. İşte Stephen King böyle bir yazar. Mesleğinin doruğunda. Son sayfaya gelene dek büyülenerek okuyacağınız bir roman.

Hayal ve gerçek arasında

Lisey ve kocası Scott yirmi beş yıl süren evlilikleri boyunca birbirlerini derin bir aşkla sever. Aralarındaki bağ öylesine güçlüdür ki birçok insan bunu tuhaf bulur.Karanlık ve korkunç bir geçmişi olmasına rağmen Scott pek çok ödül kazanmış başarılı bir yazardır;ancak geçmişte yaşadığı olaylar, hayal ve gerçek arasında gidiş gelişleri bir ömür boyu yakasını bırakmaz.

Korkunç bir yer

Yazarın ölümünden sonra basılmamış romanlarından çıkar sağlamak isteyen kişiler karısının pesine düşer. Lisey, uğursuz tehditler başladığında hayatta kalmak için Scott'ın gücüne,ışığına ve aynı zamanda sonsuz karanlığına ihtiyacı olduğunu anlar.

Kocasıyla arasındaki bağıkoparmayan genç kadın, kâbuslarının arasında saklı korkunç bir yerde duran Scott'a ulaşır.

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