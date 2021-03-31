Bir ulusun doğuşunun örnek hikayesi: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yakından ilgilendiği Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı o dönem Türkçeye çevrilerek, okullarda okutuldu. Kitapta anlatılan mücadele pek çok ulusa örnek oldu.

Rus, yazar, hatip, papaz, gazeteci Grigory Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı 20. yüzyılın en çok okunan ve bilinen yapıtların başında gelmektedir.

İki milyonluk nüfusuyla bütün dünya haklarına örnek olan Finlandiya’nın bağımsızlığını ve yeniden dirilişini ele alan roman, okunması gereken dünya klasiklerindendir.

ATATÜRK'ÜN İSTEĞİYLE OKULLARDA OKUTULDU

Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle okul müfredatına alınan kitap ilk olarak 1923 yılında Türkçeye çevrildi. Atatürk’ün, "Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabını okudum siz de okuyun" demiştir.

DÜNYAYA ÖRNEK OLAN MÜCADELE

Türkçeye çevrildikten sonra ülkemizde de çok okunan roman yoksulluktan, esaret altından olan Finlandiya halkının bütün dünyaya örnek teşkil eden mücadelesini etkileyici bir şekilde anlatıyor.

Roman, Finli aydın aktivist Johan Wilhelm Snelman tarafından başlatılan ve bütün Fin halkının yediden yetmişe destek verdiği yenileşme hareketinin destansı hikâyesidir.

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"AYDINLAR HALKTAN ÜSTÜN DEĞİLDİR"

Snelman’nın aydınlarla olan görüşmesinde şu sözleri çarpıcıdır;

“Aydınlar kendilerini halktan asla üstün görmemelidirler, her sınıftan insanların ortak mücadelesiyle ancak gerçek başarıya ulaşabiliriz.”

İBRET VERİCİ ÖYKÜ

Bölümler halinde anlatılan roman başkarakter Snellman’ın ağzından anlatılıyor. Beyaz Zambaklar Ülkesinde, aydınların, köylülerin, öğretmenlerin, işçilerin, subayların, din adamlarının yekvücut biçimde ülkelerini kültürden, sanata, ekonomiden, sosyal ve siyasal haklara kavuşturmalarının ibret verici öyküsünü okuyacaksınız.

Johan Wilhelm Snelman

İSVEÇ ESARETİ ALTINDA BİR MİLLET

1811 yılına değin İsveç hâkimiyeti altında yaşam sürdüren Finlandiya’nın bütün devlet kadrolarında İsveçliler çalıştırılmaktaydı. Öğretmenler, din adamları, bürokratlar dahi İsveç devletinin vatandaşlarından oluşmaktaydı.

Bu durum bütün Finlandiya halkı için esaretin en büyüğüydü.

Öte yandan Finlandiyalılara tepeden inmeci bir bakış açısıyla bakan İsveçlilerin tutumu Finlandiyalıların kültürel ve sanatsal gelişimini de engelleyici mahiyetteydi.

Kendi ülkelerinde istedikleri gibi yaşayamayan Fin halkı için bir kurtuluş yolu gerekiyordu. Bu da Snelman’ın üstün gayreti sayesinde olacaktı.

Ülkenin her tarafından başlatılan seberberlik

KİTAP TÜRKİYE AYDINLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Roman içinde barındırdığı farklı fikirlerle Türk aydının da dikkatini çekmesine neden oldu. Üniversitelerde ve okullarda okutulması için Atatürk’ün girişimi sayesinde gerçekleştiğini daha önce değinmiştim.

Türkiye aydınları için de tartışma konusu olan romanın güncelliği günümüzde bile hala geçerliliğini korumaktadır.

REFORMİST HAMLELER

Rusya, Finlandiya’nın önemli toprak parçalarına sahip olduğunda Rus Çarı’nın Finlandiyalılara bütün kültürel ve sosyal haklarının koruması yönünde teminat verdi.

Bu konuda önemli rol üstlenen Snelman büyük seferberlik ilan ederek kültürel devrimi gerçekleştirmenin peşindeydi.

İlk olarak aydınlarla görüşen Snelman; entelektüellerin topluma inerek yapılacak onan devrimleri halka anlatmalarını istedi. Aydınların kendilerini halktan üstün görmemelerini de vurguluyordu.

Grigory Petrov

REFORMLAR...

Rusya ve Finlandiya arasında 1816 yılında imzalanan anlaşmayla parlamento yeniden işlevsel hale geldi.

Bu anlaşma sayesinde dünyanın farklı yerlerinde yaşam sürdüren Finlandiyalılar ülkelerine akın ettiler. Yapılan reform hareketleri sonucunda devlet kurumlarında çalışan İsveçlilerin yerini Finlandiyalılar almaya başladı.

ORDUDA YENİLEŞMELER

Devletin bütün ana katmanlarında başlayan reformist hamleler neticesinde ülkede kültürel ve sosyal değişimler yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı. Bütün devlerde olduğu gibi Finlandiya da ordusunu yenilemek için birtakım adımlar attı.

İsveç döneminde orduya kök salan subaylar, askerler ve üst rütbeli komutanlar devletin hiçbir sorunuyla ilgilenmemesinin yanında halkı da hor görüyorlardı.

Bu konuda da yapılan yeniliklerin başında askerlere konferanslar ve seminerler verilmeye başlanarak onları tekrar kazanmak için atılan önemli bir adımdı.

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA FİNLANDİYA

Yenilikle birlikte aileler çocuklarını orduda görev almaları için telkin etmeye başladılar. Tarımdan sanayileşmeye ve eğitime kadar birçok devrim yapan Finlandiya’nın günümüz dünyasındaki yerini sanırım tartışmaya gerek yok.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com