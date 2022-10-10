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    Bireyin iç dünyasını derinlemesine işleyen yazar: Yusuf Atılagan

    Anayurt Oteli Aylak Adam gibi kült romanların yazarı olan Yusuf Atılgan'ın 33'üncü ölüm yıldönümü. Usta yazar, yazdığı kitaplarla bireyin iç dünyasına derin yolculuk yapmasıyla bilinir.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 09:33
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    Bireyin iç dünyasını derinlemesine işleyen yazar: Yusuf Atılagan

    Yazar Yusuf Atılgan, 33 yıl önce hayatını kaybetti. Yazarı 33'üncü ölüm yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz...Ölümünün arkasında pek çok eser bırakan yazarın en önemli eseri Anayurt Oteli ve Aylak Adam romanlarıdır.

    Bireyin iç dünyasını derinlmesine imceleyen Atılgan'ın eserleri kasvetli bir iç dünya sunuyor.

    Bu dünyadan ve Türk edebiyatında bir Yusuf Atılgan geçti..

    Hayatından kısa bir kesit...

    Önemli isimlerin öğrencisi oldu

    Atılgan 1921'de Manisa'da doğdu. Yunanlıların Manisa’yı işgaliyle ailesi oturdukları dağlık bölgeden Hacırahmanlı’ya göç etti.

    Atılgan Necâti Bey İlköğretim Okulu ve Balıkesir Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a giderek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydoldu.

    Burada Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşid Rahmeti Arat, Ali Nihat Tarlan, Ragıp Hulusi Özdem ve Halide Edib Adıvar gibi isimlerin öğrencisi oldu.

    Bireyin iç dünyasını derinlemesine işleyen yazar: Yusuf Atılagan #1

    Ödüllü romancı...

    1949 yılında evlendi ve 3 yıl sonra köydeki işlerinden feragat ederek edebiyata yoğunlaştı. 1954’te Ziya Atılgan ve Nevzat Çorum maslahlarıyla yazdığı 2 hikâyesiyle Tercüman'ın hikâye yarışmasına katıldı.

    Bu yarışmada, Evdeki adlı hikâyesiyle birinci, Kümesin Ötesi ile yedinci oldu. Kendisiyle özdeşleşen Aylak Adam'la da (1958) Yunus Nadi Roman Ödülü’nde ikincilik aldı. Bu süreçte geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

    Bireyin iç dünyasını derinlemesine işleyen yazar: Yusuf Atılagan #2

    Anayurt Oteli...

    Sonraları hikâye alanındaki yetkinliğini Varlık ve a Dergisi’nde gösterdi. 1973 yılında ikinci romanı Anayurt Oteli'ni yayımladı. Geçim sıkıntısı yaşadığı dönemlerde tiyatro oyuncusu Serpil Gence ile ikinci evliliğini yaptı.

    Çeşitli yayınevlerinde redaktörlük yaptığı dönemlerde birtakım çeviriler de yapıyordu. 1987 yılında Anayurt Oteli'nin Ömer Kavur tarafından sinemaya aktarılması tanınırlığının artmasını sağladı.

    Bireyin iç dünyasını derinlemesine işleyen yazar: Yusuf Atılagan #3

    Yusuf Atılgan öldü

    9 Ekim 1989’da, peşi sıra gelen hastalıklar sonrasında kalp krizinden vefat ett. Moda Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Bülbülderesi Mezarlığı’na defnedildİ.

    Ruhu şad olsun...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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