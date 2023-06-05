Bireyin tradgedyasını çarpıcı biçimde dile giteren Franz Kafka'nın 99'uncu ölüm yılı Dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Franz Kafka, 99 yıl önce hayatını kaybetti. Kafka, edebiyatta gerçeküstücülüğün temsilcilerinden sayılıyor. Yazarın Dönüşüm kitabı ise en bilinen ve okunan eseridir.

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Dünya edebiyatına verdiği değerli eserlerle bilinen Franz Kafka, gerçeküstü bir yazardır. Kafka bu doğrultuda üretmeye devam etti. Yazarın en önemli kitabı ise kuşkusuz Dönüşüm'dür. Bu kitapta Gergor Samsa üzerinden bireyin yaşadığı topluma olan yabancılaşmasını anlatan Kafka, edebiyatta gerçeküstücülüğün temsilcisidir.

Gregor Samsa, her sabah işe gitmek için sürekli bindiği trene yetişmek için yatağından kalkmak için hareket eder. Ama bir türlü yatağından kalkamayan Samsa’nın vücudu ağırlaşmaya, iki eli kolu ve ayakları yerine birbirine dolanan birden fazla ayak ve elleri ile kendisindeki farklılığı hisseder. Samsa, artık bir insan değil bir böcektir.

Franz Kafka’nın 1915’te yayınlanan Dönüşüm adlı öyküsü, yazarın, anlatım sanatının doruğuna ulaştığı bir eseridir. Küçük burjuva çevrelerindeki yozlaşmış aile ilişkilerini en ince ayrıntılarına kadar irdeleyen bu uzun öykü, aynı zamanda toplumun dayattığı, işlevini çoktan yitirmiş kalıplara bilinç düzeyinde başkaldıran bireyin tragedyasını çarpıcı bir biçimde dile getirir.

Ünlü yazar, 3 Temmuz 1883'de Prag'da doğdu. Çek asıllı Avusturyalı yazar Kafka’nın Prag’da, 1893-1901 arasında gittiği Avusturya Lisesi, onun yalnızlığını ve kendi içine kapanmasını pekiştirdi.

1901’de liseyi bitirdikten sonra Prag Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’ne girdi. Ancak daha çok ilgisini çektiği için Alman edebiyatı derslerini izliyordu. 1902’de daha sonra yayıncısı olacağı Max Brod’la tanıştı.

Max Brod, Kafka’nın yaşamı boyunca ilişki kurabildiği sayılı kişiden biri oldu. Kafka’nın ölümünden sonra yakılmasını vasiyet ettiği tüm yapıtlarını Max Bord toplayıp yayınladı.Kafka ilk eseri olan Bir Savaşın Tasviri adlı öyküsünü öğrencilik yıllarında yazdı. 1906’da hukuk öğrenimini doktora ile tamamladı ve bir yıl süren avukatlık stajını yaptı.

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Öykülerle başlayan yazı hayatı

1907’de İş Kazaları Sigorta Şirketi’ne memur olarak girdi. Bu şirketteki iş hafif olduğu için, yazı yazmaya zaman ayırabiliyordu. Aynı yıl Taşrada Düğün Hazırlıkları adlı öyküsünü yazdı.

Büro çalışmasından sıkılıyor, kendini bu çalışma düzenine yabancı görüyordu. Çevreye yabancılaşma duygusu ilk kez Taşrada Düğün Hazırlıkları'na, beş yıl sonra da Değişim adlı öyküsüne yansımıştır.

Gerçekliğin değişmezi

Genelde, gerçekliğin değişemeyeceğine, değişse de daha farklı olmayacağına inandığı için, siyasi gerçekler karşısında direniş göstermemiştir.

Ünlü yazar, 3 Haziran 1924 yılında hayata veda etti.

Franz Kafka’nın günümüzde hala çok okunmasının sebebi yazarın okuru gerçek dünyadan soyutlayarak onlara bambaşka kapılar açmasından ileri gelmektedir.

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