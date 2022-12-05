Birinci Dünya Savaşı'nı edebi tattan öden vermeden anlatan roman: Kış Askeri

Yazar Daniel Mason'un dünyada 30 dile çevrilen ve en çok okunan romanı olan Kış Askeri, Birinci Dünya Savaşı'nı edebi hazda anlatıyor.

Pulitzer finalisti ve uluslararası çoksatan yazar Daniel Mason'ın Kış Askeri romanı, Seda Çıngay Mellor çevirisiyle nihayet Türkçede. Kış Askeri, 2018 yılının en beğenilen romanları arasındaydı. Daniel Mason, tıp fakültesinden yeni mezun olmuş bir doktorun gözünden Avrupa’nın dağılışını anlatıyor.

I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde Lucius, yirmi iki yaşında bir tıp öğrencisidir. Cerrahlık yeteneklerini geliştirmek için savaş doktoru sıfatıyla gönüllü olarak askere yazılır.

Yüksek donanımlı bir hastanede görev yapmaktır hayali. Ancak Karpat Dağları’nın uzak bir vadisindeki görev yeri tifüs salgınından harap olmuş, kiliseden devşirilmiş derme çatma bir hastanedir. Kendisinden önceki doktorlar kaçmış ve orada bir tek rahibe hemşire Margarete kalmıştır.

Edebi zevk

Kış Askeri insana beklenmedik edebi zevkler tattırıyor. Daniel Mason, fonda Avrupa’nın dağılışını titizlikle yapılmış araştırmalar ve muhteşem bir canlandırmayla anlatırken bir yandan da birkaç kayıp ruhu bulup onları kolay ulaşılamayacak bir yere doğru götürüyor.

Sayfa: 352

Etkileyici, büyük roman

Kış Askeri’nde dönemin tıbbi bilgilerini ve uygulamalarını şok edici ayrıntılarla sayıp döküyor. Roman sık adımlarla hızla ilerliyor, vardığı kapanış da unutulmaz bir şekilde etkileyici. İnsanın aklına bir sürü başka büyük roman geliyor: