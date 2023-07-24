Biyografi okurları için Ernest Hemingway'ın hayatını anlatan eser: Vazgeçmeden Önce Deneyin Yazar Berken Okan2ın yazdığı biyograf serisinin yeni kitabında dünyaca ünlü romancı Ernest Hemingway var. Bu kitapta Nobel Ödüllü yazarın bilinmeyenlerini okuyacak, yazarı daha yakından tanıyacaksınız.

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Çağının en güçlü yazarı olarak kabul edilen, Silahlara Veda kitabının sonunu kusursuz bir hale getirmek için otuz dokuz farklı şekilde yazan Hemingway, kendi hikâyesine kendi tüfeğinden çıkan bir kurşunla son verdi.

Vazgeçmeden Önce Deneyin-Ernest Hemingway kitabıyla ünlü yazarın, eğitim hayatı, katıldığı savaşlar, yaralanmaları, evlilikleri, geçirdiği kazalar, hastalıklar, kısacası yazmasına hizmet eden ve onu çağın edebiyat devi yapan bütün detayları bulacaksınız.

Kaleme aldığı cümleleri yalınlığın tüm ihtişamını taşıyan Hemingway’in hayatına yakından tanıklık edeceksiniz.

Berker Okan’ın kaleme aldığı Vazgeçmeden önce Deneyin-Ernest Hemingway kitabı, ünlü yazara mercek tutuyor. Bu kitapta, dünya ve Amerikan edebiyatının önde gelen yazarlarından olan usta bir kaleme duruştur...

"Hareket etmeden önce dinleyin"

"Hareket etmeden önce dinleyin. Tepki vermeden önce bir düşünün. Harcamadan önce kazanın. Eleştirmeden önce bekleyin. Dua etmeden önce bağışlayın. Vazgeçmeden önce deneyin.”

Ernest Hemingway

Asrın büyük yazarı

O, bir yaşam gurusu... Asrın en büyük yazarlarından biri, Nobel ve Pulitzer ödüllerini kazanmış bir edebiyatçı, dünyada adım atılmadık yer bırakmamış bir gezgin, tarihin görebileceği en büyük avcı, yemeklere ve içkilere ismi verilen bir ikon...

Sayfa: 200

Yazarın yaşantısının doğallığı

Ernest Hemingway, kendinin keşfi olan Buzdağı Teorisi sayesinde Charles Bukowski, Elmore Leonard ve Italo Calvino gibi ünlü yazarlara ilham olmuş bir öncüdür de aynı zamanda.

Bu kitapta Hemingway’in yaşamla ilgili derinlikli görüşlerini, aşk-aile ve hayatın anlamı üzerine tecrübelerini bulacak, belki de yazdığı en güzel hikâyesi olan yaşantısını tüm yalınlığıyla öğreneceksiniz.