Bize işlerin başka taraflarının da olduğunu hatırlatan kitap: Ofistike Şeyler Aysun Öz, insanın karşı karşıya kaldığı türlü halleri, başta ofis ahalisi olmak üzere herkese “Bakın işin bir de bu tarafı var” diyerek tane tane anlatıyor.

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Artık dünyanın en geniş çalışan grubunu oluşturan ve yaşam şartları bakımından mavi yakalılardan pek de farkı kalmamış olan bu ofis insanları ülkenin ya da dünyanın gidişatında ne kadar etkili?

Yaptıkları seçimlerle pek çok konuda toplumda bir kanaatin oluşmasını sağlayan bu grubun kendileriyle ilgili kanaatleri ne durumda?

Gerçekten ofisler herkesin mutlu mesut çalıştığı, iş saatleri dışında kendini geliştirecek ya da eğlenecek yeterli maddi manevi imkana sahip olduğu yerler mi?

Bu kitabı okuduktan sonra, insanların arasındaki sınırların giderek silikleştiği, teknolojinin nimetleri sayesinde büyük bir küresel köy olma yolunda ilerleyen dünyamıza bir gazeteci gözünden baktığınızda ne kadar farklı açılar görebileceğinize şaşıracaksınız.

Yepyeni fikirler kitabı

Aysun Öz, insanın karşı karşıya kaldığı türlü halleri, başta ofis ahalisi olmak üzere herkese; “Bakın işin bir de bu tarafı var.” diyerek tane tane anlatıyor.

Türkiye’den ve dünyadan işinin ehli isimlerle yaptığı sohbetlerle tatlandırdığı bu anlatıda sanata, bilime, teknolojiye, edebiyata ve içinde insan olan her durağa uğrayarak bizlere üzerinde düşünmemiz gereken yepyeni fikirler sunuyor.

Sayfa: 184

İçinde kıvranılan bilinç

İçinde kıvrandığımız bilinç krizi daha çok ofis milletini ilgilendiriyor. Çıkarlarını en iyi savunacağını düşüneceğiniz, sözde bireyselleşmede en önde gidenlerimiz, en eğitimli gibi duranlarımız, en çok eğleniyor gibi görünenlerimiz onlar... Ama göründüğü gibi değil.

Ustalıklı anlatım

Türk gazetecilik ve televizyonculuğunun başarılı ismi Aysun Öz sanattan, edebiyattan, bilimden, Türkiye’yi Türkiye yapanlar ve dünyaca ünlü isimlerle yaptığı sohbetlerden de faydalanarak oluşturduğu bu kitabında, hepimizin karşı karşıya olduğu anlatılması güç durumları kendi tecrübeleri ve gözlemlerinin filtresinden geçirerek ustalıkla bize sunuyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com