Bonnie Garmus'un kara mizahla anlatan Bir Kimya Meselesi romanı 40 dile çevrilen ilk romanı Bir Kimya Meselesi (Lessons in Chemistry) ile prestijli ödüller toplayan Bonnie Garmus, 2023 The British Book Awards’ta ‘Yılın Yazarı’ seçildi.

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1960’lı yıllarda kimyager bir kadın olan Elizabeth Zott’ın ilham veren mücadelesini kara mizahla anlatan Bir Kimya Meselesi dünya genelinde bir milyon kopyaya ulaşarak çoksatanlar listelerinin zirvesine yerleşti.

Amazon Book Awards ‘En İyi Roman’, Goodreads Choice Awards ‘En İyi İlk Roman’ gibi pek çok prestijli ödüle layık görüldü. Altın Kitaplar tarafından Türkçeye kazandırılan roman, yayınlandığı haftadan itibaren ülkemizde de yoğun ilgi gördü.

"Kadın kuşağını onurlandırmak istedim"

Bonnie Garmus, Bir Kimya Meselesi ile bu kez edebiyat dünyasının BAFTA’sı (Britanya Akademisi Sinema Ödülleri) olarak bilinen The British Book Awards’ta ‘Yılın Yazarı’ seçildi. Bonnie Garmus, Bir Kimya Meselesi ile ilgili, “Bu kitabı annemin yaşadığı dönemde kurguladım. Göz ardı edilen bu kadın kuşağını onurlandırmak istedim.” yorumunda bulundu.

Bonnıe Garmus

Zamanın ötesinde karakterler

Bir Kimya Meselesi isimli romanda, zamanının çok ötesinde bir karakter olan Elizabeth Zott, iş yaşamında ayrımcılığa maruz kalıyor, ardından da kovuluyor. Aynı zamanda bekâr bir anne olan kahramanımız, ilerleyen birkaç yıl boyunca maddi zorluklarla mücadele ediyor. Daha sonra istemeden de olsa bir televizyon kanalında yemek programı sunuculuğu yapmaya başlıyor ama işe kendi bakış açısını katıyor.

Toplumsal değişime öncülük

İzleyici kitlesini ev kadınlarının oluşturduğu ‘Altıda Akşam Yemeği’ programında bir yandan yemek yapıyor, bir yandan da görmezden gelinen bu güruhun kendilerini fark etmelerini sağlıyor.

Büyük ses getiren yemek programı toplumsal bir değişime öncülük etse de elbette bu durumdan herkes memnun kalmıyor. Neyse ki Elizabeth Zott’ın vazgeçmeye niyeti yok ve onu sindirmek mümkün değil.