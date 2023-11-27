Booker Ödülü'nü kazanan yazar Paul Lynch, 50 bin sterlinin de sahibi oldu Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan 2023 Booker Ödülü'nü, Prophet Song adlı kitabı ile İrlandalı yazar Paul Lynch kazandı. Yazar aynı zamanda 50 bin sterlin de kazandı.

AA

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan 2023 Booker Ödülü'nü, "Prophet Song adlı kitabı ile İrlandalı yazar Paul Lynch kazandı.

Booker Ödülü elli yılı aşkın süredir kurgu türünde yazılan eserler için tanınma, ödül ve okuyucu kitlesi oluşturmakla beraber dünyanın herhangi yerinden İngilizce olarak yazılan ve Birleşik Krallık ve/veya İrlanda'da yayınlanan kurgu eserleri için dünyanın en önemli ödüllerinden biri.

Ödül komitesinin başkanı Esi Edugyan, Prophet Song'u "Ruh parçalayıcı ve gerçek" olarak nitelerken, romanın "Çağımızın sosyal ve siyasi anksiyetelerini yakaladığını" ifade etti.

Kanadalı yazarı Edugyan, ödül kararının oybirliğiyle alınmadığını ve sonuca varılması için birkaç tur tartışma ve oylama yapılması gerektiğini ifade etti. Karar sürecinin cumartesi günü yaklaşık 6 saat sürdüğü bildirildi.

"Mutluluk verici"

Ödülü aldıktan sonra Lynch, "Booker'ı memleketim İrlanda'ya götürüyor olmak bana çok büyük mutluluk veriyor" dedi.

Eski bir film eleştirmeni olan Lynch,

"İyi ki de yapmışım"

"Yıllar önce Sicilya'da tatildeyken ani bir aydınlanma yaşadım, yazmam gerektiğini biliyordum ve hayatımın bu yola girmesi gerekiyordu. Yön değiştirme kararı aldım ve yöne değiştirdim. İyi ki de yapmışım" diye konuştu.

Para ödülünü de alacak

Lynch, Booker'ı alarak 50 bin sterlinlik para ödülünü de kazanmış oldu.

Prophet Song, alternatif bir Dublin'de geçiyor. Giderek otoriterleşen hükümetin kurduğu yeni gizli polis servisi, mikrobiyolog Eilish'in evine gelip Öğretmenler Sendikası'nda üst düzey bir yetkili olan eşiyle görüşmek ister.

Eilish'in eşi kısa süre sonra yüzlerce diğer siville birlikte kaybolur. Eilish, iç savaş çıkarken dört çocuğunu ve yaşlı babasını bir arada tutmaya çalışır. Kitap henüz Türkçe olarak yayınlanmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)