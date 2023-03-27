Brad Pitt'ten yazar Jean Paul Sartre çıkar mı sorusu ve yapay zeka gerçekliği Amerikalı ünlü aktör Brad Pitt'in, yazar ve felsefeci Fransız Jean Paul Sartre'ı canlandıracağı film şimdiden tartışma yarattı. Tartışma ise; Pitt'ten Jean Paul Sartre çıkar mı sorusu... Fakat fotoğraf sanıldığı gibi gerçek değil; yapay zekayla oluşturuldu.

Haber Merkezi

Fransız düşünür ve yazar Jean Paul Sartre, dünya edebiyatının gelip geçmiş en önemli yazarların başında geliyor. Sıra dışı fikirleriyle, yazdığı kitaplarla adından her zaman söz ettiren Jean Paul Sartre, 1962'de kendisine verilen Nobel Edebiyat Ödülü'nü reddederek kendince "ilkeli" bir tavır sergiledi. Ama konumuz bu değil...

Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf var. Herkesi heyecanlandıran fotoğrafın gerçekliği ise ne yazık ki bildiğimiz gibi değil. Buna göre, Amerikalı ünlü aktör Brad Pitt'in, Jean Paul Sartre'yi yeni çekilecek ve yazarın hayatını anlattığı filmde ünlü düşünürü oynama fikri.

Fakat yapay zekayla oluşturulan bu fotoğraf gerçeği yansıtmamakla birlikte, yapay zekanın hayatımızdaki olan varlığını da bir kez daha sorgulattı. Burada hem yapay zekanın insan yaşamı üzerindeki etkisi hem de Brad Pitt'ten Jean Paul Sartre çıkar mı değerlendirmesi var.

Heyecanlandıran fotoğraf

Fotoğraf dolaşıma sokulduktan sonra herkeste heyecan yarattı. Çünkü Jean Paul Sartre'ın hayat hikayesini Brad Pitt'in canlandırması fena bir fikir olmazdı. Ve temenni ediyoruz: Bu fikir umarım yakın gelecekte gerçek olur.