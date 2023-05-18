Breena Bard'dan ödüllü bir grafik roman: Göldeki Evin Gizemi Breena Bard'ın yazıp resimlediği Göldeki Evin Gizemi, görünenin ardında yatan gizleri günyüzüne çıkarırken hikâye içinde hikâye anlatan, sürükleyici bir grafik roman.

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Tamamen zıt karakterlere sahip iki genç kızın arasında dostluk köprüleri kurarak esrarengiz bir maceranın peşine düşüren bu ödüllü eser, polisiye filmlere şapka çıkartan kurgusuyla parmak ısırtıyor.

Önyargıların hayatın hemen her alanında duygularımızı, düşüncelerimizi ve aldığımız kararların seyrini etkileyebileceğini vurgulayan kitap; anlayıp dinlemeden ya da iyice araştırıp sorgulamadan bir konu hakkında yargıda bulunmamamız gerektiğini hatırlatıyor.

Orta halli ailelerin tatillerini huzur içinde geçirdikleri göl kenarındaki bir kasaba, Şikagolu ünlü bir mimarın kasabanın en güzel yerinde manken eşi için özel olarak tasarlayıp inşa ettirdiği görkemli bir malikâne, Kasaba sakinleri ile Şikago'nun ileri gelenlerini buluşturan kalabalık bir parti, Ve tüm gözleri Kum Gölü'ne çeken esrarengiz bir ortadan kayboluş hikayesi...

Etkileşimli bir serüven

Okurları, sırlarla örülmüş bir hikayenin ortasına çeken Göldeki Evin Gizemi; içimizdeki dedektifi uyandırmakla kalmayıp bizi polisiye vakalar hakkında düşünüp yazmaya yüreklendiren etkileşimli bir serüven vadediyor.

Sayfa: 256

Kitap ne anlatıyor...

Gabby, ailesiyle birlikte göl kenarındaki evlerinde tatildedir. Bir hafta boyunca inzivaya çekilip yeni aldığı polisiye romanların tadını çıkaracaktır. Gelgelelim, yeni komşularının kızları Paige ile tanışınca planları bozulur.

Ebeveynlerinin ısrarıyla vakit geçirmeye başlayan ikili etrafı keşfe çıktıkları bir gece, evlerinin yakınında bir malikâneyle karşılaşır. Kum Gölü'nü kuş bakışı gören böylesine göz alıcı bir yapının kaderine terk edilmiş olması kızların hemen merak duygularını kabartır.

Karmaşıklaşan işler...

Hayal güçlerinin de etkisiyle ikilinin zihinleri soru işaretleriyle dolup taşar. Malikânenin sırrını çözmek için ipuçlarını aramaya koyulurken, Gabby'nin bir süredir üzerinde çalıştığı polisiye romanın da temellerini atmış olurlar. Ne var ki, ipuçlarının arasında, kendisinden asla şüphe duyulmayacak tanıdık bir simaya rastlayınca işler karmaşıklaşır...

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