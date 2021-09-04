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- Brezilyalı yazar Jorge Amado'nun hayatından bir kesit
Brezilyalı yazar Jorge Amado'nun hayatından bir kesit
- Özel İçerik
- 04.09.2021 - 11:24
Jorge Amado 1912’de Brezilya'da doğdu. Bir kakao plantasyonunda büyüdü, Salvador’da bir Cizvit okulunda okudu.
Kakao plantasyonlarını konu alan ilk üç yapıtında, göçmen siyahlar, melezler ve yoksul beyazların yaşadığı sömürü ve sefaleti yansıttı. Halk destanlarının ilkel görkemini taşıyan Kızgın Toprak (1942) bu yapıtlarının en iyisiydi.
KİTAPLARI YASAKLANDI
1930’da gazeteciliğe başlayan Amado, edebiyatın yanı sıra radikal siyasetle de doğrudan ilgilendi. 1935’te tutuklandı ve siyasi etkinlikleri yüzünden sık sık ülkeden sürüldü; yapıtlarının çoğu Brezilya ve Portekiz’de yasaklandı.
VE SİYASET...
1946’da Brezilya Komünist Partisi milletvekili olarak Kurucu Meclis’e seçildi. Romanlarında çoğunlukla Bahia kent yaşamını, özellikle de çeşitli etnik gruplardan oluşan yoksul sınıfları betimledi.
Tarçın Kokulu Kız (1958) ve Dona Flor ve İki Kocası (1966) adlı yapıtlarındaki yergi, Amado’nun siyasal tutumunu ortaya koyar.
ÖNEMLİ ESERLERİ
Diğer önemli yapıtları arasında Mucizeler Dükkânı, Sonsuz Topraklar, Gecenin Çobanları, Ölü Deniz ve Tereza Batista sayılabilir. Amado, 2001’de Brezilya’nın Salvador kentinde öldü.
Ergül Tosun
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ergul.tosun@ensonhaber.com