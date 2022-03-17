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    Bruno Apitz'ın Nazi romanı: Kurtlar Arasında Çıplak

    Kurtlar Arasında Çıplak, ölümün ve işkencenin kol gezdiği Buchenwald Toplama Kampı’ndaki bir grup tutuklunun direniş hikayesini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 09:37
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    Bruno Apitz'ın Nazi romanı: Kurtlar Arasında Çıplak

    Gerilim, küçük bir çocuğun bir bavul içinde kampa sokulmasıyla başlıyor. Kamptaki on binlerce tutukluyu kurtarmak için örgütlenmiş Uluslararası Kamp Komitesi, bir taraftan ayaklanma hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan bu küçük çocuğu SS’lerden saklamaya uğraşıyor.

    Tüm kampın tahliye edileceği haberi de gelince gerilim son haddine varıyor ve geriye yalnız iki seçenek kalıyor: Ya özgürlük ya ölüm.

    SARSICI BİR ROMAN

    Bruno Apitz’in kaleminden çıkan bu sarsıcı roman, yazarın sekiz yılını Buchenwald Toplama Kampı’nda geçirmesiyle bir rapor özelliği de kazanırken, böylece kurguyla gerçeğin iç içe geçtiği bir anlatı şeklini alıyor.

    Demokratik Almanya’da Ulusal Ödüle layık görülen eser, bir insanlık dramını gözler önüne sermesinin ötesinde, faşizme karşı direnişin bir sembolü ve cesurca söylenen bir özgürlük şarkısı oluyor.

    ÖNDE GELEN KİTAP

    Bugüne kadar otuzdan fazla dile çevrilen Kurtlar Arasında Çıplak, dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden birini teşkil ediyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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