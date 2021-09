Bruno Latour'un Toplumsalı Yeniden Toplama kitabı

Toplumsalı Yeniden Toplama, aktör-ağ teorisini ve onun en etkili taraftarlarından Bruno Latour'un fikirlerini merak edenler için önemli bir kaynak.

Toplumsal olanı özel bir alan, belirli bir âlem ya da tikel bir tür şey olarak değil; yalnızca hayli kendine özgü bir yeniden ortaklık kurma ve yeniden bir araya toplama hareketi olarak tanımlayan Bruno Latour, Toplumsalı Yeniden Toplama'da "toplumsal"ın başlangıçtaki anlamına dönerek ve tekrar bağlantıları izleyebilmesini sağlayarak toplumsal nosyonunu yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Sayfa: 392

BRUNO LATOUR

1947 yılında Beaune, Fransa'da doğdu. 1975'te Tours Üniversitesi'nden felsefe doktorası aldı. Sosyoloji, felsefe ve antropoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Latour, aktör-ağ teorisinin kurucularındandır. École des Mines de Paris, Sciences Po Paris ve London School of Economics and Political Science gibi çeşitli kurumlarda ders verdi. Sosyal bilimler alanında verilen Holberg Ödülü'ne layık görüldü. Başlıca kitapları arasında Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime (Gaia'yla Yüzleşmek: Yeni İklim Rejimi Üstüne Sekiz Ders), Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts (Laboratuvar Yaşamı: Bilimsel Olguların İnşası; Steve Woolgar'la birlikte), Biz Hiç Modern Olmadık ve Rota: Politikada Yönümüzü Nasıl Bulacağız? bulunmaktadır.



Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com