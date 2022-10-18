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    Bu dünyadan bir Friedrich Nietzsche geçti

    Dünya felsefe tarihinde belki de en önemli filozoflarından olan Friedrich Nietzsche, hayatının son dönemlerini kız kardeşiyle geçirdi. O kız kardeş, ünlü filozofun bakımını üstlendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 11:51
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    Bu dünyadan bir Friedrich Nietzsche geçti

    Bu dünyadan bir  Friedrich Nietzsche geçti. Yaşamının sonlarına doğru akli melekelerini kaybeden Friedrich Nietzsche'nın bakımını kız kardeşi üstlendi. Ortaya koyduğu fikirlerle adından söz ettiren filozofun en önemli eseri ise Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabıdır.

    Ünlü filozfun 178'inci doğum yılı...

    Felsefesinin merkezini oluşturan şey, kişinin coşkun enerjisini sömüren her türlü öğretinin, toplumsal olarak ne kadar geçerli olursa olsun sorgulanarak hayatın olumlanmasıdır.

    Hakikatin değeri ve nesnelliği üzerine yürüttüğü kökten sorgulaması, geniş çaplı yorumların odağını oluşturur ve etkisi özellikle kıta felsefesi geleneğinde varoluşçuluk, postmodernizm ve postyapısalcılık da dâhil olmak üzere devam etmektedir.

    Nietzsche, kariyerine felsefeye dönmeden önce klasik filolog (Yunan ve Roma metin eleştirmeni) olarak başladı.

    1869 yılında 24 yaşındayken Basel Üniversitesi'nde klasik filoloji kürsüsüne, bu yeri alan en genç kişi olarak atandı. 1879 yazında, hayatının büyük bölümünde kendisine dert olacak olan sağlık sorunları yüzünden istifa etti.

    Bu dünyadan bir Friedrich Nietzsche geçti #1

    Akli melekelerini kaybetti

    1889'da 44 yaşında zihinsel yetilerinin tamamının kaybıyla sonuçlanan bir çöküş yaşadı.

    Çöküşü sonraları, üçüncü devre sifilis hastalığının yol açtığı, nadir görülen bir genel pareziye yoruldu; fakat bu teşhiste soru işaretleri vardı. Nietzsche, kalan yıllarını 1897'de ölümüne kadar annesinin, 1900'de kendi ölümüne kadar kız kardeşi Elisabeth Förster-Nietzsche'nin bakımında geçirdi.

    Bu dünyadan bir Friedrich Nietzsche geçti #2

    Kız kardeşine muhtaç bir filozof

    Bakıcısı olarak kız kardeşi, Nietzsche'nin el yazmalarının idareciliğini ve editörlüğünü üstlendi.

    Förster-Nietzsche, tanınmış bir Alman milliyetçisi ve antisemitist olan Bernhard Förster ile evliydi ve Nietzsche'nin yayınlanmamış yazılarını, kocasının ideolojisine uyarlamak üzere, Nietzsche'nin belirttiği, antisemitizm ile milliyetçiliğe sert ve bariz biçimde karşı çıktığı görüşlerine genellikle ters düşecek biçimde yeniden düzenledi.

    Bu dünyadan bir Friedrich Nietzsche geçti #3

    Nazizm eleştirisi

    Förster-Nietzsche'nin yaptığı değişiklikler sebebiyle Nietzsche'nin adı, sonraları yirminci yüzyıl bilim insanları Nietzsche'nin fikirlerinin yanlış yorumlanmasına karşı harekete geçmiş olsalar da, Alman militarizmi ve Nazizm ile birlikte anılır olmuştur. Friedrich Nietzsche, 25 Ağustos 1900'de hayatını kaybetti.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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